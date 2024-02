Eishockey Mit "Kill Bill" zurück in die DEL? Ex-Adler Coach Stewart heuert bei Kassel Huskies an Stand: 29.02.2024 16:01 Uhr

Bill Stewart hat die Adler Mannheim einst zum Erfolg geführt und kehrt mit diesem Ziel aus dem Ruhestand zurück. Der Coach will die Kassel Huskies aus der DEL2 zum Aufstieg führen.

Eigentlich hatte Bill Stewart seinen Trainerjob im vergangenen Jahr nach seinem zweiten Engagement bei den Adler Mannheim an den Nagel gehängt – eigentlich. Jetzt kehrt der einstige Erfolgscoach der Adler zurück ans Eis. Stewart soll die Kassel Huskies zurück in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) führen.

Wie der Zweitliga-Spitzenreiter am Donnerstag mitteilte, tritt der 66-jährige Kanadier die Nachfolge des freigestellten Bo Subr an. Stewart, der als Coach mit den Adlern Mannheim 2001 den deutschen Meistertitel feierte und darüber hinaus bereits vier weitere DEL-Teams coachte, erhält einen Vertrag bis Saisonende.

Kassel Huskies kämpfen um Aufstieg

"Wir haben Bill verpflichtet, um unser Ziel zu erreichen. Er ist ein erfahrener Trainer und hat in der Vergangenheit bewiesen, wie man Meisterschaften gewinnt", sagte Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs.

Für die Aufstiegsmission in der DEL2 kehrt Stewart, Spitzname "Kill Bill", aus dem Trainerruhestand zurück. Im vergangenen Jahr hatten die Huskies die Hauptrunde als souveräner Sieger beendet, den Aufstieg in die DEL aber in den Play-offs verpasst. Trotz Führung scheiterten die Huskies an den Bietigheim Steelers.

Stewart soll Negativtrend beenden

Die Mission Aufstieg soll bei den Nordhessen mit Stewart gelingen. Vorgänger Subr war von den Huskies nach dem Negativtrend der vergangenen Wochen mit zuletzt vier Niederlagen aus sechs Partien am Montag entlassen worden.

