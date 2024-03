Fußball | Bundesliga Maximilian Beier lässt TSG Hoffenheim von Europa träumen Stand: 03.03.2024 21:42 Uhr

Die TSG Hoffenheim hat Werder Bremen dank Maximilian Beier bezwungen. Im Verfolger Duell um die internationalen Plätze traf der Stürmer beim 2:1-Sieg (2:0) seines Teams doppelt.

Der Coach nahm Maximilian Beier herzlich in den Arm, die Fans feierten den Matchwinner überschwänglich auf dem Zaun. Mit seinem zweiten Doppelpack binnen neun Tagen hat der Youngster die TSG Hoffenheim zum zweiten Sieg in Folge geschossen. Die Kraichgauer gewannen zum Abschluss des 24. Bundesliga-Spieltags 2:1 (2:0) gegen die zuvor punktgleichen Bremer.

"Besser kann es momentan nicht laufen. Doppelpack in Dortmund, Doppelpack hier. Ich probiere den Flow von Woche zu Woche mitzunehmen und einfach das beste draus zu machen", sagte Beier am Mikrofon von SWR Sport. Beier traf in der 8. und 44. Minute für die Hoffenheimer, die nach dem einzigen Heimsieg am 24. Spieltag als Tabellensiebter auf die Europacup-Teilnahme hoffen. Es waren die Saisontore Nummer elf und zwölf für den 21-Jährigen. Die Gelb-Rote Karte für Marius Bülter wegen wiederholten Foulspiels (73.) gefährdete den Sieg aber in der Nachspielzeit. Werder bleibt nach der Niederlage Achter und verpasste einen Klubrekord. Die Hanseaten hätten mit einem Dreier erstmals in ihrer Geschichte vier Auswärtssiege in Folge eingefahren, es reichte aber nur zum Anschlusstreffer durch Skelly Alvero (90.+2) per Hacke.

Beier empfiehlt sich für Bundestrainer Nagelsmann

Vor 25.000 Zuschauern in Sinsheim begannen die Hoffenheimer ganz stark. Beier, der beim Sieg am vergangenen Spieltag bei Borussia Dortmund (3:2) zweimal getroffen hatte, sorgte in der 6. Minute erstmals für große Gefahr vor dem Bremer Tor. Wenig später hatte Ihlas Bebou die Führung auf dem Fuß (7.). Sekunden danach traf Beier, der immer mehr als heißer Kandidat für Bundestrainer Julian Nagelsmann gilt, per sehenswerter Direktabnahme nach einer Ecke. Auch nach der Führung blieben die Gastgeber am Drücker. Bebou (15.), Beier (19.) und Anton Stach (21.) hätten erhöhen können. Bei den Bremen, die unter anderem auf Kapitän Marco Friedl verzichten mussten, ging so gut wie gar nichts.

Das änderte sich erst in der 22. Minute, Felix Agu vergab die Chance zum Ausgleich. Vier Minuten später hatte Marvin Ducksch eine große Möglichkeit. In der 39. Minute war der Stürmer noch näher an einem Treffer, der Pfosten stand im Weg. Beier dagegen vollendete auf der Gegenseite einen ganz starken Konter nach Vorarbeit Ihlas Bebous. "Beim ersten hab ich einfach den Ball gesehen und einfach versucht den Ball sauber zu treffen und beim zweiten muss ich natürlich riesen Dank an Flo und Ihlas geben", kommentierte der Mann des Tages seine Treffer. Florian Grillitsch und Bebou spielten das 2:0 sehenswert heraus. Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhte Werder das Risiko. Agu hätte den Anschluss schaffen können (51.), Beier bei einem weiteren Konter eigentlich sein drittes Tor machen müssen (58.). Nach dem Platzverweis gegen Marius Bülter nahm TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo den Doppel-Torschützen in der 77. Minute vom Platz, die Fans feierten den Stürmer mit Sprechchören. Auf die EM im Sommer angesprochen blieb Beier gegenüber SWR Sport entspannt: "Ich hab das zum Glück nicht zu entscheiden, aber klar, ich würde mich freuen und gebe mein bestes dafür."

Matarazzo würdigt Beiers Entwicklung

Noch während des Spiels gab es für Beier lob von den Rängen, nach Abpfiff fand Trainer Matarazzo noch mehr warme Worte für den 21-Jährigen. "Er arbeitet auch viel", sagte der TSG-Coach. Auch Defensiv würde Beier viel Einsatz zeigen. "Das ist schon einfach eine unglaublich positive Entwicklung die er auch eingenommen hat." Er freue sich auf die weiteren Tage, Wochen und Jahre mit Beier bei der TSG.

Sendung am So., 3.3.2024 21:45 Uhr, SWR