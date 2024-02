3. Liga Mannheimer Torwartblackout: SSV Ulm schlägt Waldhof Stand: 10.02.2024 16:13 Uhr

Der SSV Ulm 1846 Fußball bleibt nach einem umkämpften Spiel gegen Waldhof Mannheim 2024 ungeschlagen. Gegen die Elf von Marko Antwerpen stand am Ende ein verdienter Sieg.

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat am 25. Spieltag der 3. Liga gegen den Baden-Württemberg-Rivalen SV Waldhof Mannheim mit 3:1 gewonnen. Für die Ulmer trafen Leo Scienza (21.), Dennis Chessa (48.) und Andreas Ludwig (80.). Die Mannheimer glichen in der 25. Minute durch ein Tor von Jalen Hawkins zwischenzeitlich aus. Durch den Sieg behaupten sich die "Spatzen" auf Rang drei der Tabelle, Mannheim steht auf Platz 17 und damit auf einem Abstiegsplatz.

Ulm und Mannheim kommen nur langsam ins Spiel

Nach den ersten zehn Minuten ohne größere Offensivhighlights, in denen sich die Ulmer aber bereits ein leichtes spielerisches Übergewicht erarbeiten konnten, war es Leo Scienza, der Lucien Hawryluk im Tor der Mannheimer erstmals prüfte (12.). Der Torhüter seinen den Schlenzer von Strafraumgrenze aber sicher parieren.

In der Folge stand Scienza erneut im Mittelpunkt als er von Lukas Klünter gefoult wurde. Der Ulmer musste von seinem eigenen Torhüter, Christian Ortag, gestützt vom Feld humpeln. Klünter bekam für sein Einsteigen die frühe Gelbe Karte von Schiedsrichter Patrick Kessel (15.), für Scienza ging es trotz augenscheinlich großen Schmerzen weiter.

Scienza trifft nach Behandlungspause - Waldhof gleicht schnell aus

Während Scienza noch behandelt wurde, kam auch der Waldhof zum ersten gefährlichen Abschluss. Der Distanzschuss des US-Amerikaners Jalen Hawkins verfehlte das Ulmer Tor nur um wenige Zentimeter (18.). Nur drei Minuten Später bewies der starke Scienza dann, dass das Foul doch keine Spuren hinterlassen hatte. Der eben noch am Spielfeldrand behandelte Stürmer kam nach einer Ecke im Strafraum an den Ball, schüttelte den Mannheimer Per Locke ab und traf aus spitzem Winkel platziert ins rechte untere Eck des Mannheimer Tores.

Wer glaubte, dass der Treffer die Moral der Mannheimer brechen würde, sah sich getäuscht. Nur wenige Minuten später schlug der sich im Abstiegskampf befindende Traditionsverein zurück. Der quirlige Hawkins nutzte eine Unkonzentriertheit der Ulmer Hintermannschaft aus, eroberte den Ball und blieb dann vor Ortag im Ulmer Tor cool. In der Folge hatte der Waldhof sogar große Chancen in Führung zu gehen. Terrence Boyd scheiterte aus spitzem Winkel aber an Ortag (31.), Jonas Carls Schuss verfehlte das Ulmer Tor (32.) und Kevin Godens Versuch parierte wieder der starke Ulmer Schlussmann (37.). Zur Pause ging das 1:1 vollkommen in Ordnung.

Mannheimer Torwart mit schlimmem Patzer nach der Pause

Der zweite Durchgang startete dann mit dem kapitalen Blackout von Hawryluk. Der Mannheimer Schlussmann lief nach einem harmlosen Anspiel mit dem Ball durch den eigenen Strafraum und wurde von Dennis Chessa angelaufen. Aus nächster Nähe zum Tor lies sich der Torhüter den Ball abnehmen, Chessa traf aus zwei Metern ins leere Tor des SV Waldhof (48.).

Erneut ließen sich die Mannheimer nicht hängen. Ein Kopfball von Verteidiger Julian Riedl traf wenig später aber nur die Latte des Ulmer Gehäuses (51.), Hawkins verfehlte das Tor mit einem Schuss erneut knapp (59.). In der 68. Minute hatten die Ulmer die Chance zur Vorentscheidung: Max Brandt wurde vom omnipräsenten Chessa stark in Szene gesetzt, scheiterte mit seinem Abschluss aber an Hawryluk, der seinen Fehler so in Teilen wieder gut machte.

Direktes Freistoßtor sorgt für die Entscheidung

Besser machte es dann in der 80. Minute Andreas Ludwig. Der 33-jährige Mittelfeldspieler, der erst sieben Minuten zuvor von Trainer Thomas Wörle eingewechselt wurde, trat einen Freistoß aus zentraler Position sehr sehenswert ins Mannheimer Netz - die Entscheidung in der Aalener Arena.

Für die Ulmer geht der Kampf um die oberen Tabellenplätze am 17.02 bei Rot-Weiss Essen weiter (14.00 Uhr). Waldhof Mannheim wartet immer noch auf den ersten Sieg in der 3. Liga unter dem neuen Trainer Marco Antwerpen. Die nächste Chance dafür gibt es am 18.02. beim 1. FC Saarbrücken (13.30 Uhr).

Sendung am Sa., 10.2.2024 17:30 Uhr, SWR Sport, SWR