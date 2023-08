Leichtathletik | Speerwerfen Mainzer Speerwerfer Julian Weber gewinnt in Offenburg Stand: 06.08.2023 16:18 Uhr

Julian Weber trotzte dem schlechten Wetter und hat das Speerwurf-Meeting in Offenburg gewonnen. Für Johannes Vetter war es hingegen ein frustrierender Wettbewerb.

Böiger Wind, Regen und kühle 16 Grad - das Wetter war beim Speerwurf-Meeting in Offenburg keinesfalls ideal. Umso höher ist die Leistung des Mainzer Speerwerfers Julian Weber einzuschätzen. Zwei Wochen vor der Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August) gewann er souverän mit 83,29 Metern. Der 28-Jährige setzte sich gegen den Australier Cameron McEntyre (81,41 Meter) und Maurice Voigt (77,53 Meter) aus Jena durch.

Johannes Vetter von der LG Offenburg war mit seinem vierten Platz (77,35 Meter) nicht zufrieden. Sein Fazit sehr klar: "Beschissen. Ich hatte mir deutlich mehr erhofft. Ich bin enttäuscht", sagte Vetter im Interview mit SWR Sport. "Es läuft halt einfach gar nichts zusammen. Aber woher soll es auch kommen, nach anderthalb Jahren."

Frust bei Johannes Vetter

Nach seiner langwierigen Schulter-Verletzung ist der 30-Jährige noch im Aufbau-Training und weit von seiner Bestweite (97,76 Meter) entfernt. "Aber man hofft halt auf einen Ausrutscher im Wettkampf, dass es mal Klick macht und dann läuft es. Aber was soll's? Weitermachen, arbeiten."

Die WM in Budapest wird der Weltmeister von 2017 verpassen. Stattdessen will er sich voll und ganz auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris konzentrieren. Julian Weber ist derzeit hingegen in Topform und gilt bei der WM in Budapest als einer der Favoriten.