Reiten | Stuttgart Internationales Reitturnier: Das müssen Sie zu den German Masters wissen Stand: 14.11.2023 07:47 Uhr

Vom 15. bis 19. November finden in Stuttgart die German Masters statt, erneut mit drei-Weltcup-Prüfungen. Zum Starterfeld gehören die besten Reiterinnen und Reiter der Welt. Der SWR überträgt an zwei Tagen.

Bereits zum 37. Mal finden in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle die German Masters statt. An fünf Turnier-Tagen gibt es 25 Prüfungen im Springen, Gespannfahren, in der Dressur und in der Vielseitigkeit. Für viele Reiter und Reiterinnen gehört das Turnier zu den schönsten des Jahres, auch wegen der Stimmung. "Nichts könnte mich dazu bringen, auf einen Start in Stuttgart zu verzichten", erzählt Springreiter Steve Guerdat im Interview mit SWR Sport. Wer außer dem Schweizer noch bei den diesjährigen German Masters am Start ist, welche Prüfungen auf dem Zeitplan stehen und was bei der Show am Eröffnungsabend zu sehen ist - den Überblick gibt es hier:

Welche Prüfungen gibt es bei den German Masters?

Insgesamt gibt es drei Weltcup-Prüfungen: im Gespannfahren (Samstag, 12:30 Uhr), in der Dressur (Samstag, 17 Uhr) und im Springen (Sonntag, 15 Uhr). Zu den Höhepunkten des Turniers zählen aber auch das Indoor Derby (Mittwoch, 21:25 Uhr) und die German Master Prüfungen im Springen (Freitag, 22:15 Uhr) und in der Dressur (Sonntag, 9:30 Uhr). In der Hanns-Martin-Schleyer-Halle werden aber nicht nur internationale Stars am Start sein, sondern auch Reiter und Reiterinnen aus der Region - wie im Finale des IWEST Dressurcups (Donnerstag, 15 Uhr) oder des BW-Bank Hallenchampionats (Donnerstag, 20:15 Uhr). Den detaillierten Zeitplan gibt es hier.

German Masters live im SWR Samstag, 18.11.: Von 17:30 - 18 Uhr gibt es Zusammenfassungen von der German Master Prüfung der Springreiter und der Weltcup-Entscheidung der Gespannfahrer zu sehen.

Von 17:30 - 18 Uhr gibt es Zusammenfassungen von der German Master Prüfung der Springreiter und der Weltcup-Entscheidung der Gespannfahrer zu sehen. Sonntag, 19.11.: Von 16 - 17:30 Uhr überträgt der SWR den Großen Preis von Stuttgart live.

Wer sind die Favoriten in den Weltcup-Prüfungen?

Bei den Gespannfahrern gilt der Australier Boyd Exell als Favorit. Der mehrfache Weltmeister weiß, wie es sich anfühlt, in Stuttgart zu gewinnen. Er triumphierte bereits acht Mal in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Für Deutschland starten Mareike Harm und Michael Brauchle.

Im Dressur-Weltcup zählt Isabell Werth mit Emilio zu den Favoriten, ebenso wie die Norwegerin Isabel Freese auf Total Hope OLD und die dänische Weltranglisten-Dritte Nanna Skodberg Merrald auf Blue Hors Don Olymbrio. Am Start ist unter anderem auch der Däne Andreas Helgstrand mit Queenparks Wendy - die beiden wurden beim Weltcup-Auftakt im dänischen Herning Vierter. Nicht nach Stuttgart kommen werden Europameisterin Jessica von Bredow-Werndl und ihre Ausnahmestute Dalera.

Den Abschluss der German Masters bildet traditionell der Große Preis von Stuttgart - die Weltcup-Prüfung der Springreiter. Hier gehört Europameister Steve Guerdat aus der Schweiz zu den Top-Favoriten. Zu rechnen ist aber auch mit Jens Fredricson, der mit dem schwedischen Team Gold bei der EM in diesem Jahr gewann. Aus deutscher Sicht gehören der Baden-Württemberger Hans-Dieter Dreher, Daniel Deusser und auch Jana Wargers zum Favoriten-Kreis.

Wer hat im vergangenen Jahr die Highlights gewonnen?

Im Großen Preis von Stuttgart jubelte Richard Vogel auf seinem United Touch über den Sieg. Der für Mannheim startende Springreiter ging im Stechen volles Risiko und gewann das Weltcup-Springen vor dem Iren Denis Lynch und dem Schweizer Steve Guerdat, die sich den zweiten Platz teilten. Dieses Jahr wird Richard Vogel allerdings nicht am Start sein. Den Sieg im German Master der Springreiter sicherte sich im vergangenen Jahr Philipp Weishaupt mit Krokant. Bei den Dressurreitern gewann Matthias Alexander Rath auf Destacado. Siegerin in der Weltcup-Prüfung war Ingrid Klimke auf Franziskus. Bei den Vierspännern gewann wieder einmal der überragende Australier Boyd Exell die Weltcup- und German Master-Prüfung. Im Indoor-Derby triumphierte Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung.

Wer und was ist bei der Show am Mittwoch zu sehen?

Großer Star bei der eineinhalbstündigen Show am Eröffnungsabend ist der französische Pferdeflüsterer Jean-Francois Pignon. Er wird bis einschließlich Samstag immer wieder gemeinsam mit seinen Pferden in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle zu sehen sein. Vor seinem Auftritt am Mittwochabend ist als Showact ein Reittriathlon geplant - bestehend aus Springreiten, Schießen und Kegelfahren mit einem Auto. Außerdem gibt es einen Dog-Agility-Wettbewerb.

Gibt es noch Tickets?

Bislang kann man noch für alle Veranstaltungsabschnitte Tickets kaufen. Allerdings gibt es teilweise nur noch Restkarten - wie beispielsweise am Samstag. Auch der Freitagabend ist in einigen Kategorien bereits ausverkauft. Insgesamt wurden laut Veranstalter bereits 40.000 Tickets verkauft.

Wie komme ich am besten hin?

Mit allen Eintrittskarten kann man kostenlos mit Bus und Bahn aus dem gesamten Gebiet des Verkehrs- und Tarifverbundes Stuttgart (VVS) anreisen. Parkplätze gibt es auch - allerdings rät der Veranstalter zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mehr Reitsport