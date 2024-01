Mittelfeldspieler von Brighton In Stuttgart gelandet: Mo Dahoud vor VfB-Leihe Stand: 31.01.2024 20:49 Uhr

Der VfB Stuttgart will sich mit dem zweimaligen Nationalspieler Mo Dahoud verstärken. Der 28-Jährige soll vom englischen Klub Brighton & Hove Albion ausgeliehen werden.

Der zweimalige Fußball-Nationalspieler Mahmoud Dahoud steht kurz vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Medienberichten zufolge soll der VfB Stuttgart an einer Leihe mit Kaufoption interessiert sein. Bilder des Fernsehsenders Sky zeigten Dahoud am Mittwochnachmittag bei seiner Ankunft am Stuttgarter Flughafen. Der obligatorische Medizincheck stand zu diesem Zeitpunkt noch aus.

Mit Dahoud käme viel Bundesliga-Erfahrung an den Neckar

Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler verließ im vergangenen Sommer Borussia Dortmund und wechselte zum englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion. Nach Angreifer Deniz Undav wäre Dahoud der zweite Spieler, der vom Premier-League-Vertreter auf Leihbasis an den Neckar kommen würde.

Der gebürtige Syrer absolvierte 226 Pflichtspiele für Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Mit dem BVB gewann der U21-Europameister von 2017 den DFB-Pokal. In wettbewerbsübergreifend 14 Pflichtspielen kommt Dahoud in dieser Spielzeit auf eine Vorlage.

In dieser Winter-Transferphase ist der Name des Mittelfeldspielers in der Bundesliga einer der prominentesten. Noch bis zu diesem Donnerstag, 18.00 Uhr, ist das Transferfenster geöffnet.

