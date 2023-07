Fußball | Bundesliga Hoffenheim-Neuzugang Marius Bülter: "Will das Maximum rausholen" Stand: 20.07.2023 12:39 Uhr

Aus dem Ruhrpott in den Kraichgau: Marius Bülter wechselte von Schalke 04 nach Hoffenheim. Der Stürmer hat mit der TSG einiges vor und will vor allem nicht wieder gegen den Abstieg spielen.

Es geht intensiv zur Sache im TSG-Trainingslager im österreichischen Kitzbühel. Auch Neuzugang Marius Bülter schwitzt ordentlich für die neue Saison, muss sich aber zusätzlich noch im neuen Club zurechtfinden: "Neu ist immer ein bisschen anstregend. Ich muss mich noch an alles gewöhnen - neue Abläufe, neue Mitspieler, neue Trainer. Aber es macht Spaß, und das ist die Hauptsache. Dann wird der Rest auch funktionieren. Man ist gerade dabei, alles kennenzulernen, auch die Art und Weise, wie der Trainer Fußball spielen will. Es wird immer besser, und wir haben ja noch ein paar Wochen, bis es endlich losgeht." Der 30-Jährige benötigt trotz aller Erfahrung noch Anlaufzeit im System von TSG-Coach Pellegrino Matarazzo.

Teamkollege Prömel als Integrationshilfe

Schnellstmöglich integrieren - die Basis für gute Leistungen. Dabei hilft Bülter ein alter Bekannter: Teamkollege Grischa Prömel. Beide spielten von 2019 bis 2021 zusammen bei Union Berlin. "Grischa hat mir in den ersten zwei Wochen enorm geholfen. Das macht das Ganze natürlich deutlich einfacher, wenn man jemanden gut kennt. Natürlich versuche ich, nicht nur mit Grischa Zeit zu verbringen, sondern auch mit dem Rest des Teams. Ich muss sagen, ich wurde super aufgenommen."

Emotionaler Abschied von Schalke

Sein Abschied aus Gelsenkirchen war emotional. Auch Bülter konnte als Führungsspieler mit seinen elf Treffern den Abstieg des Traditionsvereins aus dem Ruhrpott nicht verhindern. "Das letzte halbe Jahr war sehr emotional. Da entsteht auch eine Bindung zum Verein. Aber im Fußball will man das Maximum aus sich herausholen, deswegen wollte ich unbedingt wechseln. Abschiede sind nie so einfach, wenn man sich wohl fühlt. Deshalb ist es mir schon schwer gefallen."

Neustart im Kraichgau

Jetzt will der Neuzugang mit der TSG angreifen. Das genaue Saisonziel steht zwar noch nicht fest, aber klar ist für den gebürtigen Westfalen, "dass das letzte Jahr auch für die TSG nicht so gelaufen ist, wie sie sich das gewünscht hat. Da wollen wir jetzt ein besseres Ergebnis erreichen, und dazu will ich meinen größtmöglichen Beitrag leisten. Ich will spielen und ein paar Tore schießen." Nicht nur für Letzteres wurde Bülter geholt. Der schnelle und trickreiche Profi, der zukünftig die Rückennummer 21 trägt, wird in Hoffenheim auch für seine Flexibilität in der Offensive geschätzt.

Vorfreude auf die neue Umgebung

Hoffenheim ist, nach dem 1. FC Magdeburg, Union Berlin und Schalke 04, die vierte Profistation für Bülter. Der Südwesten ist für ihn noch Neuland. Die Neugier und die Vorfreude trotz erneutem Umzug sind da. "Das, was ich bisher gesehen habe, war schön. Ich war aber auch erst eine Woche da, und dann ging es schon ins Trainingslager. Ich freue mich auf die Zeit, wenn ich auch die Gegend kennenlernen kann. Bisher hatte ich noch nie Kontakte in diesen Bereich von Deutschland."