Fußball | 3. Liga Geschafft: Erster Saisonsieg für Freiburg II gegen Arminia Bielefeld Stand: 16.09.2023 16:01 Uhr

Die Fußballer des SC Freiburg II feierten am 6. Spieltag der 3. Liga ihren ersten Saisonsieg: Die Breisgauer gewannen bei Arminia Bielefeld mit 2:0 (1:0).

Vor mehr als 18.000 Zuschauern auf der Bielefelder Alm zeigten die Gäste aus Freiburg eine ansprechende Leistung und feierten ihren ersten Sieg in dieser Drittliga-Saison. Die Torschützen waren Joel Bichsel (10.) und Ryan Johansson (62.).

Verdiente Führung zur Pause

Was für ein Auftakt für die Freiburger Reserve: Nach nur zehn Minuten gelang Joel Bichsel das 1:0. Die frühe Führung gab den Gästen, denen zuvor erst zwei Unentschieden aus fünf Spielen gelungen waren, Selbstvertrauen. Sie dominierten in der Folgezeit die Partie und erspielten sich in der 21. Minute eine gute Chance zum 2:0, doch Hamadi Al Ghaddioui schoss knapp am linken Pfosten vorbei.

Danach versuchten die Bielefelder immer wieder, die kompakte Defensive der Gäste zu knacken, doch es fehlten die zündenden Ideen. Die Freiburger ihrerseits hatten noch einige Chancen, doch nicht das nötige Quäntchen Glück. So flog Alexander Lungwitz Schuss aus 25 Metern (40.) knapp übers Tor. Kurz vor der Pause verfehlte Bielefelds Manuel Wintzheimer das Tor ebenfalls nur knapp, so dass es beim 0:1 blieb.

Freiburg unter Druck, aber mit dem Tor

Während Freiburg unverändert aus der Kabine kam, brachte Bielefelds Trainer Michel Kniat nach der Pause gleich drei neue Spieler, darunter Vereinslegende Fabian Klos, um der Begegnung eine Wendung zu geben. Und die Rechnung schien aufzugehen, die Gastgeber präsentierten sich wesentlich stärker als in Halbzeit eins. In der 56. Minute reagierte Freiburgs Coach Thomas Stamm mit einem Doppelwechsel (Franci Bouebari für Lungwitz und Julian Stark für Lukas Ambros). Dennoch blieb die Arminia das spielbestimmende Team. In der 62. Minute waren es aber trotzdem die Gäste, die den nächsten Treffer bejubeln konnten: Ryan Johanssons Schuss landete leicht abgefälscht unten links zum 2:0 für Freiburg in den Maschen.

Freiburgs Abwehr bleibt unbezwingbar

Die Gastgeber versuchten weiter, die Partie zu drehen. In der 70. Minute wäre zunächst Klos auch fast der Anschluss gelungen, doch Freiburgs Keeper Jaaso Jantunen parierte hervorragend und war auch beim Nachschuss von Nicklas Shipnoski zur Stelle. Bis zum Abpfiff mühten sich die Bielefelder, schafften es jedoch nicht, den Freiburger Abwehrriegel zu knacken. So blieb es beim 2:0-Sieg für die Freiburger, die sich über ihren ersten Saisonsieg freuen durften.

Der SC Freiburg II erwartet am kommenden Sonntag, 24. September, den FC Ingolstadt. Die Partie wird um 16.30 Uhr angepfiffen.