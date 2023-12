Mehr als 2.000 Läuferinnen und Läufer am Start Gesa Krause gibt Comeback bei Silvesterlauf - Kimeli gewinnt Männerrennen Stand: 31.12.2023 17:15 Uhr

Nach ihrer Babypause hat Top-Athletin Gesa Krause ihr Wettkampf-Comeback gefeiert. Beim Silvesterlauf in Trier lief die 31-Jährige jedoch am Podest vorbei. Das Elite-Rennen der Männer gewann ein Dauer-Sieger.

In Trier hat am Sonntagnachmittag der traditionelle Silvesterlauf stattgefunden. Mehr als 2.300 Läuferinnen und Läufer hatten sich für die Rennen über die Strecke durch die Trierer Innenstadt angemeldet. Beim Elite-Wettbewerb der Frauen über fünf Kilometer waren die Augen auf den Start von Lokalmatadorin Gesa Krause von Silvesterlauf Trier e.V. gerichtet. Die zweimalige Hindernis-Europameisterin lief bei ihrem Wettkampf-Comeback nach der Geburt ihrer Tochter Lola Emilia Ende April auf den sechsten Platz (15:48 Minuten). Im vergangenen Jahr war Krause noch schwanger im siebten Monat an den Start gegangen. Das Ziel der 31-Jährigen sind die Olympischen Spiele in Paris im Sommer des kommenden Jahres.

Einen Rang hinter Krause kam Olivia Gürth ins Ziel (16:02). Die 21-Jährige vom Diezer TSK Oranien (Rhein-Lahn-Kreis) hatte bei den Weltmeisterschaften in Budapest das Finale über 3.000-Meter-Hindernis erreicht und mit Bestzeit die Olympia-Norm geschafft. Das Elite-Rennen der Frauen gewann Lisa Rooms aus Belgien (15:29) vor Emeline Imanizabayo (Ruanda) und Maureen Koster (ebenfalls Belgien). Beste Deutsche wurde Elena Burkard (LG farbtex Nordschwarzwald) auf Platz vier (15:47).

Belgier Kimeli feiert vierten Sieg in Trier

Beim Elite-Lauf der Männer über acht Kilometer setzte sich ebenfalls ein Belgier durch. Isaac Kimeli, der den Silvesterlauf bereits dreimal zuvor gewinnen konnte, gewann in 22:29 Minuten.

Isaac Kimeli aus Belgien jubelte bereits zum vierten Mal über einen Sieg beim Silvesterlauf in Trier

Zweiter wurde Nils Voigt aus Bochum (22:30) vor Zouhair Talbi aus Marokko (22:30). Der deutsche Marathon-Rekordhalter Amanal Petros wurde Vierter (22:44 Minuten).

Sendung am So., 31.12.2023 19:45 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP