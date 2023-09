Fußball | Bundesliga Gänsehaut beim VfB-Sieg gegen Freiburg: "Das war geil" Stand: 02.09.2023 18:43 Uhr

Entfesselte Stuttgarter, desolate Freiburger: Im baden-württembergischen Duell feierten die Schwaben am Samstag einen 5:0-Kantersieg gegen die Breisgauer. Die Stimmen zum Spiel.

Angelo Stiller (VfB Stuttgart): "Wir haben super Fußball gespielt und den Freiburgern schnell den Spaß genommen. Sie hatten keine Kraft mehr, dagegen anzukämpfen. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit souverän und reif zu Ende gespielt – mit zwei weiteren Nadelstichen. Ich persönlich habe mich richtig beflügelt gefühlt. Das war schon geil mit viel Gänsehaut. Wenn die Fans ihre Lieder angestimmt haben, dann war das durchgehend laut. Es macht sehr viel Spaß."

Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart): "Das war eine richtig starke Leistung. Wir waren sehr effizient und haben innerhalb kürzester Zeit zugeschlagen. Es war ein verdienter Sieg, denn gegen Freiburg ist es immer schwierig. Selbst nach der 3:0-Führung war ich mir nicht sicher. Denn Freiburg kann auch solche Spiele drehen. Umso schöner war es, dass wir in der zweiten Halbzeit weiter draufgegangen sind. Wir waren mutig.

Die Stimmung im Stadion war großartig, da war eine enorme Energie da. Das spüre ich, auch wenn der Fokus auf dem Platz liegt. Aber die Fans sind unfassbar. Wir müssen als Team weiter hart arbeiten und als Klub demütig bleiben. Wir müssen unseren Fans ehrlichen, intensiven Fußball bieten. Dann können wir unser Ziel, eine sorgenfreie Saison zu spielen, erreichen."

SC-Spieler Grifo: "Heute war kein guter Tag für uns"

Vincenzo Grifo (SC Freiburg): "So ein Spielverlauf kann passieren. Stuttgart geht in Führung und wir verteidigen bei ein, zwei Toren nicht gut. Und dann steht es 3:0 zur Halbzeit und dann wechselst du und probierst nochmal alles nach vorne zu werfen und schnell das 3:1 zu schaffen. Das ist uns heute gar nicht gelungen, heute war kein guter Tag für uns. [...] Wenn es mal schnell 1:0, 2:0 steht, das kann dich schon mal durcheinander bringen. Aber das darf einer erfahrenen Mannschaft wie uns nicht passieren. Es tut extrem weh, weil wir uns sehr viel vorgenommen haben. Weil wir natürlich auch gut in die Saison gestartet sind mit sechs Punkten, wollten wir hier heute nochmal punkten und so in die Länderspielpause gehen. Das ist extrem bitter so."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir haben in mehreren Szenen individuell nicht verteidigt und haben schnell drei Tore gekriegt. Das war sehr, sehr schlecht. Da war das Spiel fast gelaufen. Momentan haben wir mit der Effizienz Probleme. Wir nutzen unsere Torchancen nicht. Aber wenn du so nicht-verteidigst, dann verlierst du so gegen ein offensiv starkes Team wie Stuttgart. Das waren schlimme Gegentore. Wenn du nicht verteidigst, kannst du nicht in der Bundesliga spielen, aber auch nicht in der Oberliga.

Mir missfällt, dass wir jetzt die Länderspielpause haben. Viele Spieler sind weg. Dabei müssten wir dieses Spiel eigentlich gemeinsam analysieren, trainieren und aufarbeiten."

Maximilian Eggestein (SC Freiburg): "Nach gefühlt 20 Minuten liegen wir nach drei Torschüssen mit 0:3 hinten. Da müssen wir uns hinterfragen, was da passiert ist. Aber: Das war jetzt ein Spiel. Wir sind nicht schlecht in diese Saison gestartet. Trotzdem müssen wir schauen, dass sowas nicht wieder passiert. Wir haben das in der vergangenen Saison auch einmal beim 0:6 in Wolfsburg gehabt. Aber das sollte ein Einzelfall bleiben."