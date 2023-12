SWR-Sport Fußball-EM 2024: Dänische Nationalmannschaft kommt nach Freudenstadt Stand: 12.12.2023 12:51 Uhr

Dänemark meets Freudenstadt: Bei der Fußball-Europameisterschaft der Männer im nächsten Jahr wird die dänische Mannschaft ihr Basislager in Freudenstadt im Schwarzwald aufschlagen.

Freudenstadt wird das Zuhause der dänischen Fußball-Nationalmannschaft während der Europameisterschaft 2024. Die Stadt freut sich darüber, Gastgeber für die Däninnen und Dänen zu sein. Der Freudenstädter Oberbürgermeister Julian Osswald (CDU) will ihnen einen großen Empfang bereiten, sagte er dem SWR. Außerdem soll es Public Viewing und Party auf dem Marktplatz geben.

Unterkunft: 4-Sterne-Wellnesshotel

Die Mannschaft wird im Hotel Fritz Lauterbad im Freudenstädter Ortsteil Lauterbad wohnen. Trainingsmöglichkeiten gibt es in der Nähe einige. Nicht nur das habe die Dänen überzeugt, sondern auch das Fußball-Schulgebäude samt angrenzendem Hallenbad, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Außerdem sei es das Gesamtpaket aus Sportanlagen, Stadt, Hotel, Schwarzwald-Landschaft und Lage gewesen, was ihnen so gut gefallen habe.

Wir sind stolz und freuen uns sehr darauf, eine so sympathische Mannschaft mit so leidenschaftlichen Fans in unserer Stadt beherbergen zu dürfen. Julian Osswald, Oberbürgermeister von Freudenstadt

Vorfreude auf Dänen in Freudenstadt

Insgesamt haben sich Vertreter von rund einem Dutzend Nationalmannschaften in der Stadt umgesehen. So richtig gepasst hat es am Ende zwischen Freudenstadt und Dänemark. Oberbürgermeister Julian Osswald findet, dass das skandinavische Land optimal zur Stadt passt.

