Fußball | Europa League Freiburgs Vincenzo Grifo hat Bock auf West Ham United

Der SC Freiburg trifft in der Europa League auf West Ham United - mal wieder. Spielmacher Vincenzo Grifo freut sich trotzdem auf das Wiedersehen mit den Engländern.

SC Freiburg gegen West Ham United (Donnerstag, 21 Uhr) ist aus Sicht der Breisgauer so etwas wie ein Europa-League-Klassiker. Denn das letzte Mal haben sich die beiden Kontrahenten im Dezember vergangenen Jahres getroffen. Und egal, wie dieses Achtelfinale ausgeht, am Ende wird der SC Freiburg gegen keine Mannschaft im Europapokal häufiger gespielt haben als gegen die Mannschaft aus dem Osten Londons.

Die beiden Gruppenspiele im vergangenen Jahr hat der SC Freiburg gegen das Team von Trainer David Moyes verloren - 1:2 in Freiburg und 0:2 in London. Für die Fans war die Reise über den Kanal hingegen ein echtes Vergnügen. 3.500 Mitgereiste Sport-Club-Fans machten die Partie im Olympiastadion zu einem Heimspiel.

YouTube-Video von SWR Sport Fußball : "Heimspiel in England🤯 SC-Fans packen gegen West Ham alles aus - DEIN SCF #98 | SWR Sport"

Grifo mit großem Lob für West Ham United

Große Hoffnung, dass West Ham die Freiburger nach dem beiden Niederlagen unterschätzt, hat Vincenzo Grifo nicht. "West Ham ist nicht so gut gestartet", sagte Freiburgs Spielmacher im Interview mit SWR Sport. "Sie sind mit Mohammed Kudus und Jarred Bowen im Paket auch individuell gut besetzt."

Grifo sieht den SC Freiburg besser in Form

Dennoch will der 30-Jährige das Spiel noch nicht verloren geben: "Wir haben West Ham zu Hause Paroli geboten und hätten später auch noch Unentschieden spielen können, obwohl wir an dem Tag keinen guten Tag hatten. Und da sehe ich uns jetzt dann doch deutlich stärker in Form. Und wie gesagt, wir wollen das zeigen. Und wie gesagt, wir freuen uns auf das Spiel Donnerstagabend gegen West Ham - was gibt es Schöneres." Dafür habe der SC Freiburg schließlich gegen Lens gekämpft. "Dafür kickt man, dass man donnerstags abends auf dem Platz steht."