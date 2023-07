Bundesliga Freiburgs Christian Günter bricht sich Arm bei Testspielsieg gegen Zürich Stand: 15.07.2023 18:46 Uhr

Kapitän Christian Günter vom SC Freiburg hat sich beim deutlichen Erfolg des Fußball-Bundesligisten im Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich verletzt und muss operiert werden.

Der Nationalspieler wurde am Samstag beim 6:1 (2:0) nach einem Zusammenprall mit einem bandagierten Arm und sichtlich benommen ausgewechselt. Während sich seine Kollegen in Torlaune zeigten, war Günter bereits auf dem Weg ins Krankenhaus zum Röntgen. "Gebrochen" sei der Arm, sagte Trainer Christian Streich. "Jetzt probieren wir, dass er heute noch operiert wird. Wir hoffen, dass es ein glatter Bruch ist und man Platten reinmachen kann, dann wäre es nicht ganz so schlimm."

Vor etwas mehr als 9.000 Zuschauern - darunter 300 Fans aus Zürich - ging der Sport-Club in der ersten Hälfte durch Merlin Röhl (34. Minute) und Nicolas Höfler (37.) in Führung. Nach der Pause tauschte Streich die gesamte Mannschaft aus, die dann aus Spielern des Drittligakaders bestand. Viele Nationalspieler werden erst kommende Woche wieder ins Training einsteigen. Aber auch der Nachwuchs ließ die Gäste nicht gut aussehen. Davino Knappe (53.), Maximilian Breunig (66.), Ji-han Lee (70.) und U17-Europameister Noah Darvich (90.+3) erzielten die Tore in der zweiten Hälfte. Den Ehrentreffer für Zürich erzielte der eingewechselte Filipe de Carvalho (63.).