SWR1 Stadion | Samstag 14 -18 Uhr Freiburg will die Europapokal-Teilnahme und Kaiserslautern den Klassenerhalt

Freiburg will die Europapokal-Teilnahme. Ein Heimsieg gegen Wolfsburg soll dazu beitragen. Kaiserslautern ist dagegen im Zweitliga-Abstiegskampf Außenseiter beim Ersten Kiel.

Streich will zum Abschied mit Freiburg in den Europapokal

Der Sport-Club Freiburg träumt weiter von der dritten Europapokal-Teilnahme nacheinander. Denn der siebte Platz, auf dem die Freiburger nach 30 Spieltagen liegen, würde zur Teilnahme an den Playoffs der Conference League berechtigen - vorausgesetzt der neue deutsche Meister Bayer Leverkusen gewinnt Ende Mai auch das Endspiel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Hoffnungen der Freiburger am letzten Wochenende schürte wieder einmal Michael Gregoritsch. Die 1:0-Führung des Österreichers gegen den FSV Mainz glich aber Jonathan Burkardt aus. Das Ende der Heimflaute für den Sport-Cub lässt also weiter auf sich warten. Inzwischen haben die Freiburger seit sechs Liga-Spielen zu Hause nicht mehr gewonnen. Mit dem leistungsgerechten 1Unentschieden gegen abstiegsbedrohte Mainzer war Freiburgs Trainer Christian Streich aber am Sonntagabend nicht unglücklich. "Wir haben alles reingeworfen und dann sollst du an so einem Tag auch nicht unzufrieden sein", sagte Streich am SWR-Mikrofon. Mainz sei momentan in der besten Phase der Saison, lobte der Coach den seit nun fünf Spielen ungeschlagenen Gegner. "Sie haben eine super Mannschaft." Trotzdem will der zum Saisonende scheidende Freiburger Trainer natürlich einen gelungenen Abschied. Am liebsten natürlich mit der erneuten Teilnahme am internationalen Fußball-Geschäft. Mit einem Heimsieg gegen Wolfsburg, könnte der SC am viertletzten Spieltag einen weiteren Schritt in die richtige Richtung machen. Freiburg gegen Wolfsburg: SWR 1 Stadion hat SC Sportdirektor Jochen Saier - vor Spielbeginn - live am Mikrofon.

Kaiserslautern droht der Abstieg

Der 1. FC Kaiserslautern kommt einfach nicht aus dem Tabellenkeller heraus. Nach dem 1:1 des Fußball-Zweitligisten im Kellerduell mit dem SV Wehen Wiesbaden steht Lautern als 17.r auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. Dabei hatten fast 43.000 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion mit lautstarker Unterstützung für die nötigen Rahmenbedingungen gesorgt. Nach dem Schlusspfiff hagelte es für die Profis dann aber laute Pfiffe. Durch das Unentschieden gegen Wiesbaden verpasste es der nun seit fünf Spielen sieglose FCK, den Gegner in der Tabelle zu überholen und verharrt vier Spieltage vor Saisonende weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz. FCK Trainer Friedhelm Funkel glaubt trotzdem noch an den Klassenerhalt: "Wir sind heute nicht abgestiegen. Ich habe diese Situationen schon das ein oder andere Mal erlebt. Wir werden es hinbekommen, auch wenn im Moment nur ich und die Mannschaft daran glauben", sagte der Trainer-Oldie. Bei noch vier ausstehenden Spielen muss Funkel aber zugeben:" Die Luft wird immer dünner. Trotzdem haben wir noch eine Chance - und die gilt es auch zu packen." Ob der erfolgreiche Endspurt aber ausgerechnet jetzt am Samstag beginnt ist mehr als fraglich. Der FCK reist zum Tabellenführer Holsten Kiel. Die Kieler wollen mit einem Heimsieg dem Ziel direkter Aufstieg einen Riesenschritt näher kommen. Kiel gegen Kaiserslautern. SWR 1 Stadion berichtet live von dieser Partie.

