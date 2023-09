Fußball | Bundesliga Freiburg legt Stuttgart-Pleite zu den Akten Stand: 08.09.2023 12:47 Uhr

Die deftige 0:5-Niederlage gegen den VfB Stuttgart hat den SC Freiburg mächtig gewurmt. Nach intensiver Aufarbeitung und einem Testspielsieg gegen den Karlsruher SC geht die Stimmungskurve wieder nach oben.

Christian Streich war nach dem Debakel im Südwest-Derby restlos bedient und rechnete schonungslos mit seiner Mannschaft ab. Mittlerweile ist der Rauch verzogen: "In den letzten Tagen haben wir die Sache angeschaut. Video. So wie immer. Das war natürlich nicht gut, aber das ist so", sagt der Freiburger Trainer ohne große emotionale Regung im Interview mit SWR Sport. Streich ist bemüht, die 0:5-Pleite richtig einzuordnen. "Ich lese nur noch ‚Pleite‘. Wenn jemand ein Spiel verliert, dann steht da: ‚Pleite!‘ Früher war eine Pleite, wenn ein Geschäft in Konkurs gegangen ist. Heutzutage heißt es bei einer Niederlage: ‚Pleite!‘ Für mich ist eine Niederlage eine Niederlage."

Damit ist das Thema für den SC-Coach erledigt und auch Freiburgs Spielgestalter Vincenzo Grifo hat das Stuttgart-Spiel abgehakt. "Jeder weiß, was für Fehler er gemacht hat, war kein guter Tag, das haben wir jetzt hinter uns gelassen", so Grifo nach dem Testspiel gegen den Karlsruher SC, das die Freiburger dank seines Tores mit 1:0 gewinnen konnten. "Wir haben wieder ein bisschen Selbstvertrauen getankt".

Neuzugang Junior Adamu vor Debüt

Das Testspiel war für einige Freiburger Spieler, die bisher nicht oder kaum zum Zug gekommen sind, die Gelegenheit, sich zu zeigen und Spielpraxis zu sammeln, allen voran für den österreichischen Stürmer Junior Adamu. Der 6-Millionen-Euro-Neuzugang aus Salzburg, in den der Sport-Club große Hoffnungen setzt, fehlte lange wegen Knieproblemen. Trainer Christian Streich war mit Auftritt des 22-Jährigen zufrieden: "Er hat viele Wochen keine Spielpraxis gehabt, das sieht man natürlich. Er war sehr, sehr fleißig. Läuferisch hat er alles abgearbeitet. Mit dem Ball ist ihm nicht alles gelungen. Das war aber nicht die Priorität. Die Priorität war, dass er auf dem Platz steht, dass er keine Schmerzen hat in seiner Patellasehne. Das war unser Ziel."

"Alles geben gegen Dortmund"

Junior Adamu, der bisher einmal für die Freiburger U23 in der 3. Liga aufgelaufen ist, könnte schon beim kommenden Spiel gegen Borussia Dortmund sein Debüt für die Profi-Mannschaft geben. Dann wird sich außerdem zeigen, ob der SC Freiburg imstande ist, den schwachen Auftritt in Stuttgart vergessen zu machen. "Es ist schön, dass wir gegen Dortmund spielen", sagt Christian Streich voller Vorfreude, "und dass wir zeigen können, dass wir es besser können und dann werden wir alles geben gegen Dortmund. Das wird sicherlich ein sehr interessantes Spiel."