Faustball-WM Deutschland gewinnt Eröffnungsspiel gegen Namibia Stand: 22.07.2023 14:43 Uhr

Vom 22. bis 29. Juli findet in Mannheim die Faustball-Weltmeisterschaft statt. Rekord-Champion Deutschland geht dabei als Favorit in das Turnier und gestaltete sein Eröffnungsspiel gegen Namibia erfolgreich. Die Gastgeber siegte mit 3:0 (11:2, 11:5, 11:4).

Das deutsche Team ging als Favorit in die Partie gegen Namibia im 7.000 Zuschauer fassenden Rhein-Neckar-Stadion in Mannheim - und wurde dieser Rolle von Beginn an gerecht. Das Team von Bundestrainer Olaf Neuenfeld präsentierte sich gut organisiert in der Defensive - und variabel im Angriff. Früh stand es 3:0, 5:1, 7:1 und schließlich ging der erste Satz mit 11:2 an Deutschland.

Deutsche Mannschaft zu stark für Namibia

Auch im zweiten Satz dominierte die deutsche Auswahl um Angreifer Patrick Thomas vom deutschen Meister TSV Pfungstadt, der als derzeit als bester Spieler der Welt gilt. Auch die Jungclaussen-Brüder Johannes und Jaro vom TV Vaihingen überzeugten.

Zuschauer jubeln laut bei Punkten für Namibia

Namibia, ein international erfahrenes Team, das zum 13. Mal bei einer WM dabei ist, blieb meistens nur das reagieren, statt agieren zu können. Dazu kamen einige vermeidbare Fehler. Trotzdem wurde jeder Punkt der Afrikaner vom Publikum frenetisch bejubelt - die Stimmung im gut gefüllten Rhein-Neckar-Stadion war bestens.

Die Vorrundengruppen bei der WM Gruppe A: Deutschland, Schweiz, Italien, Namibia Gruppe B: Österreich, Brasilien, Chile, Argentinien Gruppe C: Tschechien, Neuseeland, Australien, Japan Gruppe D: USA, Dänemark, Serbien, Belgien

Der zweite Satz ging mit 11:5 an die deutsche Mannschaft. Im dritten Satz hatte Deutschland dann leichtes Spiel und wechselte auch zahlreich durch. Darunter litt teilweise die Präzision, doch Namibia war insbesondere in der Defensive zu wackelig, nach vorne gab es immerhin den ein oder anderen schönen Angriff. Trotzdem war es letztlich eine klare Sache: Mit 11:4 ging der dritte Satz an Deutschland, so dass es am Ende 3:0 gegen Namibia hieß.

Nun warten die Schweiz und Italien

In den beiden weiteren Gruppenspielen treffen die deutschen Faustballer am Sonntag (19 Uhr) auf die Schweiz und am Montag (10 Uhr) auf Italien. Danach geht es mit dem Viertelfinale weiter. Die Finalspiele finden dann in der 12.500 Zuschauer fassenden SAP-Arena statt, wo eigens ein Rollrasen verlegt wird.

Deutschland der Top-Favorit in Mannheim

Nach den WM-Titeln 2011, 2015 und 2019 ist Deutschland in Mannheim der Top-Favorit. Ziel ist der vierte Triumph in Folge. Als größte Konkurrenten gelten Österreich (WM-Finalist 2019) und Brasilien (zweimaliger Weltmeister).

Die deutschen Faustballer sind reine Amateure. Sie und ihr Verband hoffen, dass die WM im eigenen Land mehr öffentliche Wahrnehmung und damit einen Schub für ihren Sport bringt.