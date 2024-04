Neue Haupttribüne in der Stuttgarter MHP Arena Ein "Hingucker": Wo Fans die VfB-Profis beobachten können Stand: 12.04.2024 12:03 Uhr

Die neue Haupttribüne im Stuttgarter Stadion wird am Samstag zum Heimspiel gegen Frankfurt offiziell eröffnet. Fans können die Spieler durch eine Glasfassade nun exklusiv beobachten.

Die MHP Arena ist am Samstagabend ausverkauft. Zum Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 18:30 Uhr) werden 60.058 Zuschauer erwartet, davon 5.450 Gästefans. Die Stuttgarter Arena ist damit nach dem Dortmunder Stadion (Kapazität: 81.365 Zuschauer) und der Münchner Arena (Kapazität: 75.024) das Bundesliga-Stadion mit der dritthöchsten Kapazität.

Die Haupttribüne als großes Konferenzzentrum

Rund zwei Jahre nach dem offiziellen Baubeginn erstrahlt die neue Hauttribüne des Stuttgarter Stadions nicht nur von außen in neuem Glanz, auch innen hat sich in den vergangenen rund 25 Monaten viel getan. Unterhalb der Haupttribüne wurden neue Flächen erschlossen, die die Nutzbarkeit der Sport- und Veranstaltungsstätte deutlich erhöhen: Die Räumlichkeiten in der neuen Haupttribüne können neben den Heimspielen des VfB auch für Messen, Tagungen und andere Events genutzt werden. Abseits der Spieltage verwandeln sich die Haupttribüne und das sich in ihr befindende Business Center also in eines der größten Konferenzzentren der Region.

Ehrenloge in der Stuttgarter MHP Arena (Quelle: VfB Stuttgart)

Fast wie im Zoo: Der exklusive Blick in den Tunnel

Ein besonderes Highlight im Bauch der neuen Haupttribüne ist der Porsche Tunnel Club. Auf einer Fläche von 360 Quadratmetern bietet sich hier bis zu 200 Besuchern ein Erlebnis der besonderen Art. Durch die 360-Grad-Glasfassade können die Fans vor dem Spiel, in der Pause und nach Abpfiff durch einen Einwegspiegel aus dem Inneren des Tunnel Clubs die Mannschaften dabei beobachten, wie sie zum Aufwärmen gehen oder euphorisiert nach der Partie Richtung Kabine marschieren. Im Spiel gegen Frankfurt wird es dieses in Deutschland einmalige Angebot, das auch Manchester City (seit 2017) und Tottenham Hotspur (seit 2018) in der englischen Premier League anbieten, erstmals geben.

Social-Media-Beitrag auf Twitter: Exklusiver Blick in den Spielertunnel im Stadion von ManCity

Diesen exklusiven Tunnelblick beim VfB Stuttgart wird sich nicht jeder Fan leisten können. Eine Tunnelclub-Dauerkarte für 17 Bundesliga-Heimspiele soll nach Informationen der Stuttgarter Zeitung 17.000 Euro kosten. Pro Spiel sind also 1000 Euro fällig. Wer nur bei einem bestimmten Spiel dabei sein will, muss bis zu 1300 Euro plus Mehrwertsteuer für ein Tagesticket auf den Tisch legen.

Das Herz der neuen Haupttribüne bilden aber die Funktions- und Kabinenbereiche für die Lizenzmannschaft sowie das daran angebundene Mediencenter. Erfreulich: Auch Rollstuhlfahrer kommen durch den Umbau zu mehr Plätzen. Ab sofort verfügt die MHP Arena über 200 Rollifahrer-Plätze.