German Masters Dressur-Königin Isabell Werth: "Stuttgart ist einfach eine Institution" Stand: 16.11.2023 13:39 Uhr

Einmal mehr ist mit Isabell Werth die Grande Dame des Dressur-Reitsports bei den Stuttgarter German Masters zu Gast. Die mehrfache Welt- und Olympiasiegerin schätzt besonders die Atmosphäre in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle.

Die German Masters in Stuttgart versprechen nach wie vor Turnier-Sport auf allerhöchstem Niveau. Die traditionsreiche Veranstaltung ist natürlich auch ein fixer Eintrag im persönlichen Kalender der lebenden Dressur-Legende Isabell Werth. Sie ist schlicht und ergreifend die erfolgreichste Dressur-Reiterin der Welt: "Das Stuttgarter Turnier ist einfach eine Institution geworden und auch für viele Jahre als bestes Hallenturnier ausgezeichnet worden", so Werth in SWR1 Leute.

Einzigartige Stimmung in der Halle

Insbesondere die Stimmung in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle hat es der 54-Jährigen angetan: "Die Halle ist nicht so ein Kessel, sie geht langsam hoch und auch die Pferde fühlen sich in der Halle sehr wohl." Zwei ihrer Pferde hat sie mit nach Stuttgart gebracht: Emilio, ein 17 Jahre alter Westfale, der in Stuttgart seine Abschiedsvorstellung geben wird und die 11-jährige Hannoveraner-Stute Superb. "Emilio ist ein erfahrener Kämpfer, der in Stuttgart auch schon einige Male gewonnen hat. Superb hat jetzt hier ihren ersten großen internationalen Auftritt und da bin ich selber ganz gespannt", sagte Werth. Übrigens, im Stall wird Superb nur "Super B" gerufen. "Weil sie so eine flotten Biene ist", verrät Werth.

German Masters live im SWR Samstag, 18.11.: Von 17:30 - 18 Uhr gibt es Zusammenfassungen von der German Master Prüfung der Springreiter und der Weltcup-Entscheidung der Gespannfahrer zu sehen.

Von 17:30 - 18 Uhr gibt es Zusammenfassungen von der German Master Prüfung der Springreiter und der Weltcup-Entscheidung der Gespannfahrer zu sehen. Sonntag, 19.11.: Von 16 - 17:30 Uhr überträgt der SWR den Großen Preis von Stuttgart live.

Großes Interesse am Reitsport

Keine Frage, das Interesse an dem Turnier war und ist überwältigend groß. Die Veranstaltungen sind bis zum Sonntag nahezu ausverkauft. "Das Publikum ist fantastisch.", schwärmt Isabell Werth und freut sich insbesondere auf den Samstag: "Das ist außergewöhnlich, fast schon wie auf dem Fußballplatz." Der positive Publikums-Zuspruch nach der Corona-Phase gibt der Rheinbergerin einen Extra-Motivationsschub. Nach dem Medizin-Check für die Pferde steht am Donnerstagabend die Auslosung an. Denn am Freitag geht's los für die Grande Dame des Dressurreitens.