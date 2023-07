Fußball | Bundesliga Der VfB Stuttgart leiht Jamie Leweling von Union Berlin aus Stand: 13.07.2023 14:31 Uhr

Auf der Suche nach mehr Offensiv-Optionen ist der VfB Stuttgart bei Union Berlin fündig geworden und engagiert Jamie Leweling. Der 22-Jährige kommt als Leihgabe für die kommende Saison.

"Jamie kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Er hat in Fürth und bei Union Berlin Bundesligaerfahrung gesammelt und seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seiner intensiven Spielweise ist Jamie eine Bereicherung für unser Offensivspiel", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Donnerstag in einer Vereinsmitteilung.

Leweling wurde in Fürth zum Leistungsträger

Der gebürtige Franke ist in den Jugendmannschaften des 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth ausgebildet worden. Bei der Spielvereinigung entwickelte sich der Deutsche mit ghanaischen Wurzeln in zwei Zweitliga-Jahren (46 Einsätze, vier Tore, drei Vorlagen) zum Leistungsträger und kam in der Fürther Bundesliga-Saison auf 33 Einsätze - meist als hängende Spitze oder auf den Flügeln. Er erzielte fünf Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Im Sommer 2022 wechselte Leweling dann für kolportierte vier Millionen Euro zu Union Berlin. Trotz seiner 16 Bundesliga-, 7 Europa-League und 2 DFB-Pokal-Einsätze kam er dort jedoch nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinaus. Beim VfB Stuttgart hofft er nun wieder auf mehr Spielzeit.