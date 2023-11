Fußball | Historie Der Tag, an dem Heidenheim fast den FC Bayern besiegte Stand: 09.11.2023 11:26 Uhr

Am Samstag ist der Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim beim FC Bayern München zu Gast. Vor dem Spiel werden Erinnerungen an einen fast schon legendären Pokalfight wach.

FC Bayern München gegen 1. FC Heidenheim - auf dem Papier könnten die Gegensätze kaum größer sein. Auf der einen Seite der deutsche Rekordmeister (33 Titel), auf der anderen Seite der Bundesliga-Neuling (10 Spiele). Weltklub aus der 1,5-Millionen-Stadt gegen Verein aus dem 50.000-Seelen-Städtchen. Die Favoritenrolle für das Liga-Duell am Samstag (15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) ist klar verteilt.

Ein außergewöhnlicher Mittwochabend im April

Dass für den 1. FC Heidenheim trotzdem alles möglich ist, beweist ein Blick auf die Pokal-Saison 2018/19. Viertelfinale. Der kleine FCH muss zum großen FCB. Eine klare Sache für die Münchner, sollte man meinen. Doch dieser Mittwochabend im April 2019 ist alles andere als normal. Wir blicken zurück auf ein spektakuläres Spiel, in dem der Underdog von der Ostalb nur knapp die Sensation verpasst hat.

Es ist der 3. April 2019. Im DFB-Pokal-Viertelfinale empfängt der FC Bayern mit Trainer Niko Kovac den 1. FC Heidenheim von Chefcoach Frank Schmidt. Der Spielfilm des Abends ist an Spannung kaum zu überbieten:

12. Minute: Nach einer Ecke von Joshua Kimmich köpft Leon Goretzka wuchtig zum 1:0 für die Bayern ein. Das Spiel scheint seinen erwarteten Verlauf zu nehmen.

14. Minute: Niklas Süle foult Heidenheims Robert Andrich kurz vor dem Strafraum und sieht zunächst Gelb von Schiedsrichter Guido Winkmann. Der VAR schaltet sich ein, die Entscheidung wird korrigiert. Notbremse. Süle sieht rot, der FC Bayern spielt ab der 15. Minute in Unterzahl. Den anschließenden Freistoß knallt Heidenheim-Legende Marc Schnatterer an die Latte.

26. Minute: Marc Schnatterer flankt von der rechten Seite perfekt auf Stürmer Robert Glatzel, der per Kopf gegen die Laufrichtung von FCB-Keeper Sven Ulreich zum 1:1 trifft.

39. Minute: Der Zweitligist dreht das Spiel! Sebastian Griesbeck bedient Marc Schnatterer, der mit rechts ins lange Eck trifft - Heidenheim führt bei den Bayern mit 2:1.

53. Minute: Niko Kovac bringt nach der Pause Robert Lewandowski und Kingsley Coman für James und Rafinha, und Lewandowski ist entscheidend am Ausgleich beteiligt. Seine Kopfball-Vorlage verwandelt Thomas Müller volley zum 2:2, alles wieder offen.

55. Minute: Nur zwei Minuten später führen wieder die Bayern. Dieses Mal bedient Müller Lewandowski, der den Ball nur noch über die Linie drücken muss - 3:2.

65. Minute: Nach einem Eckball von Thiago verlängert Mats Hummels per Kopf auf den Fuß von Serge Gnabry, der aus kurzer Distanz zum 4:2 trifft. Gnabry steht nicht im Abseits, der Treffer zählt.

74. Minute: Das Spiel ist entschieden? Denkste! Robert Glatzel trifft mit einem platzierten Schuss von der Strafraumkante zum 3:4 aus Heidenheimer Sicht.

77. Minute: Es gibt Elfmeter für Heidenheim! Mats Hummels bringt Maurice Multhaup zu Fall, Schiedsrichter Winkmann zeigt auf den Punkt. Robert Glatzel verwandelt cool in die Mitte und stellt tatsächlich auf 4:4 - Wahnsinn.

82. Minute: Heidenheim vergibt die große Chance zur Führung. Denis Thomalla scheitert frei vor Sven Ulreich, der Nachschuss von Andrich wird gerade noch so geklärt.

84. Minute: Jetzt gibt es Elfmeter auf der anderen Seite. Marnon Busch spielt den Ball mit dem Ellenbogen, Robert Lewandowski tritt an. Der Pole schießt nach links, Kevin Müller springt nach rechts - 5:4 für die Bayern.

90.+4 Minute: Coman zieht nochmal aus 18 Metern ab, der Ball wird geblockt. Kurz danach pfeift Guido Winkmann diese denkwürdige Partie ab. Die Bayern besiegen den 1. FC Heidenheim mit 5:4. Neun Tore. Drei Treffer von Robert Glatzel. Ein Platzverweis. Ein Fest für jeden Fußballfan.

Bayern und Heidenheim: Zweites Duell am Samstag

Am Samstag kommt es nun zum zweiten Aufeinandertreffen der beiden Klubs in einem Pflichtspiel. Bayern München ist Tabellenzweiter, Heidenheim fährt als Tabellendreizehnter in die bayerische Landeshauptstadt. Alle FCH-Fans werden hoffen, dass ihr Team noch einmal so eine Leistung zeigen kann wie im April 2019. Und vielleicht gibt es dann ein neues Spiel, an das sich die Anhänger des Aufsteigers noch lange erinnern werden.