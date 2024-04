Eishockey | DEL Der Kapitän geht von Bord: Auch Denis Reul verlässt die Adler Mannheim Stand: 04.04.2024 15:53 Uhr

Nach David Wolf verlässt mit Kapitän Denis Reul ein weiterer langjähriger Leistungsträger die Kurpfälzer. Der Vertrag des Verteidigers wird nicht verlängert.

Der Mann war einfach nicht zu übersehen. Mit seinen 1,93 Metern Größe und 108 Kilo Körpergewicht verkörperte Denis Reul im wahrsten Sinne der Beschreibung die Abwehrmauer der Adler Mannheim.

Jetzt aber ist die lange Karriere des Hünen in der Kurpfalz zu Ende. Der auslaufende Vertrag des bald 35-jährigen Kapitäns und früheren Nationalspielers wird nicht mehr verlängert. Die Adler hatten bereits mit dem Abschied von Stürmer David Wolf (34) Mitte der Woche den Umbruch und die Verjüngung im Mannschaftskader eingeleitet.

15 Jahre für die Adler auf dem Eis

Denis Reul stand 2004 erstmals für die Jungadler auf dem Eis, feierte in der Saison 2009/10 sein DEL-Debüt mit den Adlern. Reul galt in der Quadratestadt als Musterprofi und war in den vergangenen 15 Jahren eine der prägendsten Figuren des Mannheimer Eishockeys. "Denis verkörpert, was es bedeutet, ein Adler-Spieler zu sein. Sein toller Charakter, sein Ehrgeiz und sein Engagement für unseren Club sind unübertroffen. Denis hat immer alles gegeben, was er hatte, für das Team und die Fans. Wir sind sehr stolz auf Denis‘ Loyalität und sein Engagement für unseren Club", so Dallas Eakins, Cheftrainer und Manager der Adler, in einer Pressemitteilung des DEL-Klubs.

800 Ligaspiele in der DEL

Der zweikampfstarke Verteidiger streifte sich über 800 Mal das Adler-Trikot über, stand in der DEL für keinen anderen Club auf dem Eis und gewann mit Mannheim zwei deutsche Meistertitel. Reul war vor allem ein Spezialist im Unterzahlspiel, ein Führungsspieler auf und neben dem Eis, was er die letzten drei jahre als Team-Kapitän auch zeigte: "Gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren viele tolle Momente erlebt, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde. Ich möchte mich bei der gesamten Organisation und der Adler-Familie für die wunderbare Zeit bedanken und wünsche allen nur das Beste für die Zukunft", sagte Denis Reul selbst zu seinem Abschied aus Mannheim.

Saison-Abschlussfeier der Adler am Freitag

Denis Reul trug zwischen 2010 und 2018 auch in zahlreichen Länderspielen das Deutschland-Trikot. Am Freitagabend (ab 18:45 Uhr) wird sich der Verteidiger-Hüne, wie auch David Wolf, bei der Saison-Abschlussfeier der Adler in der Mannheimer Arena von seinen vielen Fans schweren Herzens verabschieden.

Sendung am Do., 4.4.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg