Ironman-EM in Frankfurt Debütantin Jansen beste Deutsche - Hawaii-Start trotz Quali offen Stand: 02.07.2023 16:28 Uhr

Laura Jansen vom SC Nikar Heidelberg hat bei der Ironman-EM in Frankfurt in ihrem ersten Rennen über die Langdistanz Rang vier belegt und sich für Hawaii qualifiziert. Ob sie dort auch an den Start geht, ist offen.

Jansen kam beim Sieg der Amerikanerin Sarah True nach 9:08:11 Stunden ins Ziel und schaffte damit die Qualifikation für die WM in Kailua-Kona am 14. Oktober.

Jansen will sich Hawaii-Start "noch überlegen"

Ob sie dort auch an den Start gehen wird, ließ Jansen aber offen: "Das muss ich mir noch überlegen. Ich wollte mir die Qualifikation nicht vornehmen, weil ich einfach ohne Erwartungen an dieses Rennen rangehen wollte." In Frankfurt zeigte sie vor allem auf der Laufstrecke eine starke Vorstellung - auch dank der Unterstützung der Zuschauer.

"Es war auf jeden Fall besonders und anders als erwartet", sagte Jansen im ARD-Interview. Bis auf das Ende der Marathons sei die Zeit deutlich schneller als erwartet vergangen: "Es war so schnell vorbei."