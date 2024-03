Handball | Champions League Bietigheimer Handballerinnen gewinnen Hinspiel um Viertelfinaleinzug Stand: 17.03.2024 17:57 Uhr

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben in der EHF Champions League das Playoff-Hinspiel um den Viertelfinaleinzug gegen Ikast Handbold mit 29:27 (13:14) gewonnen.

Im ersten Champions-League-Playoff-Spiel der Vereinsgeschichte erwischten die Bietigheimer Handballerinnen einen guten Start gegen Ikast. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gingen die Gastgeberinnen in der Ludwigsburger Arena durch das Siebenmetertor von Antje Döll mit 6:4 in Führung. Die SG BBM zeigte eine Woche nach der Finalniederlage im DHB-Pokal gegen die TuS Metzingen eine deutliche Leistungssteigerung, stand in der Abwehr gut und zwang die Däninnen immer wieder zu Fehlern. Im Angriff nutze die SG BBM ihre Möglichkeiten und erhöhte den Vorsprung auf 9:6.

Ikast nutzt Bietigheimer Schwächephase

Mitte der ersten Halbzeit schlichen sich dann aber einige technische Unsicherheiten ins Spiel der Bietigheimerinnen und besonders im Torabschluss ließ der deutsche Meister zu viele Chancen ungenutzt. So konnten die Gäste durch die dänische Nationalspielerin Hougaard zum 10:10 ausgleichen.

Daraufhin nahm Bietigheims Trainer Jakob Vestergaard eine Auszeit und forderte von seinen Spielerinnen mehr Konsequenz und ein schnelleres Rückzugsverhalten. Bietigheim tat sich aber weiter schwer und musste nach 26 Minuten einen Drei-Tore-Rückstand (10:13) einstecken. Den konnten die Gastgeberinnen bis zur Halbzeitpause noch auf 13:14 verkürzen.

Bietigheim entscheidet ausgeglichene zweite Halbzeit für sich

Nach dem Seitenwechsel gelang den SG-Frauen zwar der schnelle Ausgleichstreffer durch Kreisläuferin Kaba Gassama Cissokho, dann aber drehte Ikast wieder auf und erarbeitete sich trotz Unterzahl eine 18:15-Führung.

Danach fingen sich die Beitigheimerinnen aber wieder und überzeugten besonders mit einer kompakten Abwehr und konsequent ausgespielten Angriffen. So gelang Karolina Kudlacz-Gloc der Ausgleichstreffer zum 21:21. In der Schlussphase entwickelte sich eine ausgeglichene und spannende Partie, in der sich keine der Mannschaften mehr entscheidend absetzen konnte. 50 Sekunden vor dem Ende machte Xenia Smits mit ihrem achten Treffer der Partie dann aber den Bietigheimer 29:27-Sieg perfekt.

Durch den Erfolg haben die Bietigheimerinnen gute Chancen, kommenden Sonntag im Rückspiel (14 Uhr) den ersten Viertelfinaleinzug der Vereinsgeschichte zu schaffen.