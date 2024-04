Fußball | Bundesliga Bei Spiel in Heidenheim: Buttersäure-Gestank im Leipzig-Fanblock Stand: 20.04.2024 17:11 Uhr

Auf die knapp 1.500 Fans von RB Leipzig wartete in der Heidenheimer Arena eine üble Überraschung. Im Fanblock roch es nach Buttersäure. Diese soll in der Nacht zum Samstag dort verschüttet worden sein.

Es ist nicht die feine englische Art, Gäste mit einem üblen Gestank zu empfangen. So erging es am Samstag allerdings den etwa 1.500 angereisten Fußballfans von RB Leipzig. Im Gästeblock der Heidenheimer Voith-Arena roch es nach Erbrochenem. "It smells like Buttersäure" postete der Fanverband Leipzig zu Spielbeginn auf der Plattform X.

Social-Media-Beitrag auf Twitter: Buttersäure im Leipzig-Fanblock

Offenbar war die Substanz in der Nacht auf Samstag im Fanblock der Gäste verteilt worden. Buttersäure kann Augen und Atemwege reizen und verbreitet einen unverkennbaren, üblen Geruch. Eine SWR-Reporterin, die sich im Innenraum der Arena aufhielt, bestätigte den Gestank. Ein Heidenheimer Clubsprecher sagte SWR Sport, dass es schon weit vor der Öffnung der Stadiontore am Spieltag einen Vorfall gegeben habe. Unbekannte hätten offenbar Flüssigkeit ausgeschüttet, der betroffene Bereich sei anschließend so gut wie möglich gesäubert worden.

Heidenheim-Vorstand: "Wir werden der Sache nachgehen"

Heidenheim-Vorstandsmitglied Petra Saretz, zuständig für Organisation und Lizenzierung, sagte der "Bild"-Zeitung: "Wir haben uns bei unseren Gästen aus Leipzig vor dem Spiel bereits dafür entschuldigt. Natürlich werden wir dieser Sache nachgehen", sagte Vorstandsmitglied Saretz.

Sendung am Sa., 20.4.2024 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Baden-Württemberg