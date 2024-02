Basketball | ratiopharm Ulm BBL: Ulm verliert "Karnevals-Spiel" in Bonn Stand: 10.02.2024 22:22 Uhr

Ratiopharm Ulm hat sein Auswärtsspiel in der Basketball-Bundesliga bei den Telekom Baskets Bonn mit 97 zu 98 verloren. Das Spiel bot viel Unterhaltung, auf und neben dem Parkett.

Spiele in Bonn sind in der Karnelvalszeit immer etwas ganz besonderes. Denn was da alles auf der Tribüne sitzt, ist unterhaltsamer als manches Basketballspiel. Es schauen Prinzessinnen, Schlümpfe, Könige, Bären, Clowns und viele andere verkleidete Basketballfans zu. Ein herrlicher Anblick!!!!

Auch abseits des Parketts ist es in Bonn in der Karnevalszeit unterhaltsam. Fans machen aus der Halle eine ganz besondere "basketball-location".

Starker Spielbeginn für Ulm

Ulm erwischt an diesem Samstagabend ein erstes Viertel mit Sahnehäubchen. Mit 27 zu 11 überrollt der Deutsche Meister den Deutschen Vizemeister. Bei Ulm klappt fast alles, die Mannschaft strotzt vor Spiellaune, klaut Bonn einige Bälle in der Abwehr.

Ulm hält Bonn auf Distanz

Anfangs des zweiten Viertels schnauft Ulm zunächst etwas durch. Bonn trifft jetzt besser. Dann übernehmen die Gäste aber wieder die Kontrolle. Die klare Ulmer Halbzeitführung ist völlig verdient (37:54).

Starke Ulmer Defense im dritten Viertel

Ulm macht es auch in der zweiten Halbzeit richtig gut. Die Mannschaft von Trainer Anton Gavel spielt vor allem eine sehr starke Defense. Bonn kommt ganz selten zu einfachen Punkten. Im Angriff ist Ulm an diesem Abend ganz schwer auszurechnen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist Robin Christen der einzige Ulmer, der nicht getroffen hat. Alle anderen Ulmer Spieler haben sich bis zum Ende des dritten Viertels in die Scorer-Liste eingetragen. Ulm ist vor den letzten zehn Minuten immer noch deutlich vorne (61:75).

Bonn erkämpft sich die Verlängerung

Es schien lange so, als seien die Jecken im Bonner Dome eingeschlafen. Das ändert sich schlagartig, als Fobbs für Bonn sieben Minuten vor dem Ende seinen Dreier versenkt. Ulm ist jetzt nur noch neun Punkte vorne. Anton Gavel nimmt die Auszeit. Mit Hilfe seiner Fans kommt Bonn tatsächlich zurück ins Spiel. Knapp fünf Minuten vor dem Ende gehen sie erstmals in Führung (82:81). Bienchen, Matrosen, Polizistinnen, Flugkapitäne, Bananen und Piraten hält es in der Halle nicht mehr auf den Sitzen. Aber Ulm hält in dem Hexenkessel dagegen. Den erfolgreichen Dreier durch Klepeisz kontern die Bonner sechs Sekunden vor der Schlusssirene ebenfalls mit einem Dreier (91:91) Es geht in die Verlängerung, trotz zwischenzeitlicher 21-Punkte-Führung für Ulm.

Ulm verliert in der Verlängerung

In der Overtime geht es hin und her. Beiden Teams schwinden die Kräfte. 46 Sekunden vor dem Ende liegt Ulm wieder knapp vorne (95:97). Bonn holt sich die Führung zurück. Ulm hat in den letzten sechs Sekunden zwei Würfe zum Sieg, doch beide gehen daneben. Bonn gewinnt ein denkwürdiges Basketballspiel und versetzt 6000 Fans in Feier- und Karnevallaune.

