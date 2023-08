Serie: Unsere Deutschen Meister Asya Ari - eine Hoffnung des deutschen olympischen Boxens Stand: 16.08.2023 14:37 Uhr

Deutsche Meisterin, U19 Europameisterin und U19 Vize-Weltmeisterin. Federgewichtsboxerin Asya Ari kann etliche Erfolge vorweisen. Nun will sich die 19-Jährige für Olympia qualifizieren.

Zielstrebigkeit, Disziplin und mentale Stärke – all das zeichnet Asya Ari aus. Die 19-jährige Pfälzerin gilt als Vorzeigeschülerin des deutschen olympischen Boxens. Erst mit 14 Jahren wechselte sie vom Leistungsschwimmen in den Boxring. In ihrem Heimatverein BC Frankenthal entwickelte sich die gebürtige Mannheimerin schnell zu einem Zugpferd – als eine von sehr wenigen Frauen wohlgemerkt.

Seit Sommer 2022 wohnt und trainiert die junge Boxerin im Internat des Olympiastützpunktes Heidelberg. Als 18-Jährige gewann sie Ende des vergangenen Jahres die Deutsche Meisterschaft im Federgewichtsboxen (Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm). Eine sehr beachtliche Leistung, denn Boxerinnen sind in der Regel erst zwischen 25 und 30 Jahren auf dem körperlichen Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit.

Als Deutsche Meisterin wird Asya Ari an der Qualifikation für die olympischen Spiele in Paris 2024 teilnehmen. Aufgrund ihres noch sehr jungen Alters wäre schon die Teilnahme am Endturnier eine herausragende Leistung. Ari weiß, dass "eine sehr schwierige Herausforderung" auf sie warte, ihr Alter dürfe dabei aber keine Ausrede sein: "Es gibt viele Beispiele, dass auch sehr junge Athletinnen sogar eine olympische Medaille gewonnen haben."

Das langfristige Ziel: Olympia 2028 in Los Angeles

Der direkte Wechsel aus der Jugend in den Olympiazyklus war zwar "radikal", wie Ari sagt, aber in erster Linie begreife sie es "als Chance". Das langfristige Ziel der jungen Pfälzerin sind die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028. "Dort will ich dann Gold holen", sagt die ehrgeizige Boxerin.

Die Ambitionen sind zwar äußerst hochgesteckt, Asya Ari kann aber auch bereits internationale Erfolge vorweisen. In ihrem Jahrgang ist sie eine der besten Boxerinnen der Welt, wurde im vergangenen Jahr U19 Europameisterin und U19 Vize-Weltmeisterin. Asya Ari aus Frankenthal könnte eine goldene Karriere bevorstehen. Wichtig wird sein, dass sie sich weiter auf ihre Stärken verlassen kann: Zielstrebigkeit, Disziplin und mentale Stärke.