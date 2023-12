Eishockey | Adler Mannheim Adler-Topscorer Matthias Plachta fällt für zwei Monate aus Stand: 12.12.2023 15:59 Uhr

Die Adler Mannheim laufen derzeit ihrer Form hinterher. Nun gibt es einen weiteren Rückschlag: Topscorer Matthias Plachta muss lange pausieren.

Die Adler Mannheim müssen bis ins neue Jahr hinein auf ihren Eishockey-Stürmer Matthias Plachta verzichten. Der 32- jährige Nationalspieler falle wegen einer Beinverletzung voraussichtlich bis zu acht Wochen aus, teilte der Tabellenzehnte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit. "Natürlich ist es ein schwerer Schlag, wenn dir dein Topscorer für mehrere Wochen fehlen wird", sagte Trainer Dallas Eakins.

Adler zur Zeit in der Ergebniskrise

In der aktuellen Saison steuerte der Mannheimer Rekordscorer Plachta bereits 15 Tore und 16 Vorlagen bei - auch in der DEL der Spitzenwert im Scoring. Ansonsten befinden sich die Adler zur Zeit in einer Krise. In bisher 26 Spielen mussten sich die einstigen Anwärter auf den Deutschen Meister-Titel bisher zwölf mal nach 60 Minuten geschlagen geben.

Statt wie gewohnt im Kampf um die Tabellenspitze zu konkurieren, finden sich die Kurpfälzer zur Zeit auf Tabellenplatz 10 wieder, acht Punkte von Platz sechs entfernt, der zur direkten Teilnahme am Play-Off-Viertelfinale berechtigen würde. Seit fünf Liga-Partien warten die Mannheimer auf einen Sieg.