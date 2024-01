Basketball-Bundesliga Academics Heidelberg trennen sich von Trainer Joonas Iisalo Stand: 06.01.2024 13:36 Uhr

Die MLP Academics Heidelberg haben auf ihre sportliche Krise reagiert und sich von Trainer Joonas Iisalo getrennt.

Die Verantwortlichen des Klubs hätten sich nach reiflicher Überlegung für eine sofortige Freistellung des 38-Jährigen entschieden, teilte der Basketball-Bundesligist mit. Man sei der Auffassung, dass es einen neuen Impuls von außen brauche, um die Mission Ligaverbleib noch realisieren zu können.

Der bisherige Assistent Hylke van der Zweep übernimmt vorerst

Bis ein neuer Chefcoach gefunden ist, wird der bisherige Assistent Hylke van der Zweep das Team des Tabellenletzten trainieren. Die Heidelberger kassierten zuletzt sieben Niederlagen in Serie. Am Freitag verloren sie gegen Rasta Vechta mit 76:113. Erst im Sommer hatten sie den Vertrag mit dem Finnen Iisalo um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert.

13 Niederlagen in 15 Spielen

Der in Berlin geborene Iisalo kam vor der Saison 2022/2023 nach Heidelberg. In seiner Premierensaison belegte der Verein unter seiner Leitung den zwölften Platz in der BBL. In der aktuellen Spielzeit konnten die Heidelberger nur zwei ihrer bisher 15 absolvierten Partien gewinnen.

