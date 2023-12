Erinnerungen an den Mai "In Dortmund ist was möglich": Rückkehr der "Partycrasher" von Mainz 05 Stand: 18.12.2023 13:20 Uhr

Vor seinem letzten Bundesliga-Spiel des Jahres bei Borussia Dortmund gibt es nicht viel, was Mainz 05 Mut macht. Trotzdem hoffen die Rheinhessen, dass die Erinnerung an das letzte Gastspiel beim BVB Kräfte im Abstiegskampf freisetzt.

Bei der Rückkehr nach Dortmund schöpft der 1. FSV Mainz 05 auch Mut aus den Erinnerungen an die gecrashte Meister-Party im Mai. Laut Trainer Jan Siewert zeige das 2:2 am letzten Spieltag der vergangenen Saison, mit dem die Rheinhessen dem BVB die sicher geglaubte Meisterschaft vermiest hatten, "dass in Dortmund was möglich ist. Und dieses Gefühl haben die Spieler im Rucksack".

Coach Jan Siewert glaubt an guten Auftritt seines Teams

Trotz der Torflaute in den vergangenen drei Spielen und der prekären Situation des Tabellenvorletzten, geht Mainz guter Dinge in das Auswärtsspiel am Dienstagabend (20:30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de). "Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft da ein gutes Gesicht zeigen wird", sagte Siewert.

Für den 41-Jährigen könnte der Ausgang des Spiels beim BVB auch über eine Beförderung zum Chefcoach und damit dauerhaften Nachfolger von Bo Svensson mitentscheidend sein. Die aktuelle Situation mit bisher erst neun Punkten und nur zwölf geschossenen Toren - allein der 1. FC Köln (10) traf noch weniger - lässt aber wenig Spielraum für Optimismus.

Angespannte Personallage bei Mainz 05

Bei der angespannten Mainzer Personallage sei zudem kaum Besserung für das Dortmund-Spiel in Sicht. "Tendenziell wird niemand zurückkommen", sagte Siewert, lediglich bei Abwehrspieler Anthony Caci (Bauchmuskelverletzung) bestehe Hoffnung auf eine rechtzeitige Genesung. Gleichwohl forderte der Trainer von seinem Team "Leidenschaft, Widerstandsfähigkeit und Mut", um in Dortmund zu bestehen.

