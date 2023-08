Abschied aus dem Saarland Van Wilder gewinnt erste Etappe der Deutschland Tour Stand: 24.08.2023 17:16 Uhr

Der Belgier Ilan Van Wilder hat die erste Etappe der Deutschland Tour von St. Wendel nach Merzig gewonnen. Bester Deutscher wurde Nikias Arndt auf Platz 9.

In 4:17:39 Stunden hat Ilan Van Wilder die erste Etappe der Deutschland Tour absolviert. Der 23-Jährige vom Team Soudal Quick-Step sicherte sich das rote Trikot und gewann auch in der Nachwuchswertung. Dahinter landeten Felix Grossschartner und Pavel Sivakov, beide nur mit minimalem Abstand (+0“).

Bester Deutscher wurde Nikias Arndt auf dem neunten Platz. Auf die Spitze fehlten ihm zehn Sekunden. Van Wilder führt auch die Gesamtwertung an (4:19:56).

So geht es weiter

Damit verlässt die Deutschland Tour das Saarland. Am Freitag geht es in Kassel weiter. Von dort fahren die Profis rund 190 Kilometer bis nach Winterberg. Am Samstag geht es dann von Arnsberg nach Essen, am Sonntag von Hannover nach Bremen.

Die Freitagsetappe überträgt das ZDF, ebenso den Abschluss. Der SR ist am Samstag wieder ab 15.30 im Ersten und im Livestream dabei, wenn es von Arnsberg nach Essen geht.

Über dieses Thema berichteten die SR-Hörfunknachrichten am 24.08.2023.

Mehr zur Deutschland Tour im Saarland