Heiße Schlussphase in Hamburg Überraschungssieg für die SV Elversberg gegen St. Pauli

Die SVE hat geschafft, was zuvor keiner Mannschaft in der 2. Bundesliga gelungen ist: Elversberg gewann am Sonntag gegen den bislang zuhause ungeschlagenen FC St. Pauli am Millerntor 4:3. Wichtige Punkte für die SVE im Abstiegskampf.

Nach zuletzt nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen gegen Magdeburg, Braunschweig und Kiel, brauchte die SV Elversberg wieder etwas Zählbares, um dem Ziel Klassenerhalt ein Stückchen näher zu kommen. Daher sollten auch beim Ligaprimus St. Pauli Punkte her, auch wenn die Hansestädter bislang am heimischen Millerntor ungeschlagen blieben und auch das Hinspiel auswärts an der Kaiserlinde 2:0 gegen die Elversberger gewannen.

SVE verpasste mehrfach den Führungstreffer

Die Hausherren bissen sich in der 1. Halbzeit an der Elversberger Abwehr lange die Zähne aus und kamen kaum gefährlich vor das Tor von SVE-Keeper Nicolas Kristof. Die Gäste waren mutig und erarbeiteten sich mehrere Großchancen: In der 11. Spielminute hatte Schnellbacher die Führung auf dem Fuß. Doch seinen Schuss parierte St. Pauli-Torhüter Nikola Vasilj. Auch den Nachschuss von Rochelt wehrte Vasilj ab.

Knapp zehn Minuten später vergab FC-Bayern-Leihgabe Paul Wanner gleich zwei Großchancen. Erneut war Vasilj bei den beiden Torschüssen von Wanner zur Stelle. In der 25. Minute versuchte Manuel Feil sein Glück: Der SVE-Angreifer dribbelte sich durch die Hamburger Abwehr und schloss aus elf Metern ab - doch erneut war an Vasilj kein Vorbeikommen.

St. Pauli traf nach einer Ecke zum 1:0

Wenige Minuten vor der Pause gab es dann vor rund 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Millerntor die kalte Dusche für die Elversberger. Johannes Eggestein stellte den Spielverlauf auf den Kopf, als er in der 39. Spielminute nach einer Ecke frei am ersten Pfosten ins Tor zum 1:0 einschob.

Trotz eines deutlichen Chancenplus für die Elversberger ging es aus ihrer Sicht mit einem 0:1 in die Kabinen.

Elversberg glich zum 1:1 aus

Die Gäste machten in der 2. Hälfte dort weiter, wo sie in der 1. Hälfte aufgehört hatten - doch dieses Mal klappte es: St. Pauli-Spieler Jackson Irvine verlor zunächst im Zentrum die Kugel und dann ging es ganz schnell.

Die Elversberger kombinierten sich in den Strafraum, in dem Maurice Neubauer den Ball bekam und flach ins lange Eck abzog und in der 52. Spielminute zum 1:1 ausglich - Vasilj dieses Mal ohne Abwehrchance.

Hartel machte das 2:1, doch SVE wieder das 2:2

St. Pauli versuchte direkt den alten Abstand wieder herzustellen. Elias Saad setzte den Ball in der 59. Minute noch knapp am Tor vorbei. Zehn Minuten später klingelte es aber im Elversberger Tor: Marcel Hartel knallte die Kugel unter die Latte - 2:1 für St. Pauli - keine Chance für Kristof.

Doch die Führung hatte nicht lange Bestand. Nur wenige Sekunden später zappelte es im Tor auf der anderen Seite. Nach einem langen Pass nutzte Joseph Boyamba seine Möglichkeit, um zum 2:2 auszugleichen.

SVE-Doppelpack schockte St. Pauli

81. Minute und die SV Elversberg drehte das Spiel: Martinovic setzte sich auf der linken Seite durch und steckte auf Wanner durch, der nicht lange fackelte und zum 3:2 traf.

Zwei Minuten später klingelte es nach einem Konter erneut im Tor von St. Pauli. Hugo Vandermersch erhöhte nach einem Querpass von Robin Fellhauer auf 4:2.

St. Pauli verkürzte spät auf 3:4

In den letzten Sekunden kam dann nochmal richtig Spannung auf. Irvine traf in der Nachspielzeit zum 3:4 aus St. Pauli-Sicht. Danach erhöhten die Hausherren den Druck nochmal.

Allerdings gelang es St. Pauli nicht mehr einen weiteren Treffer zu erzielen. Die SV Elversberg gewinnt als erste Mannschaft in dieser 2. Bundesliga-Saison am Millerntor. Nächste Woche ist Schalke 04 an der Kaiserlinde zu Gast.

