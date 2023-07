Mehr Spielpraxis im Großherzogtum SV Elversberg verleiht Talent nach Luxemburg Stand: 17.07.2023 16:52 Uhr

Daniel Pantschenko vom Fußball-Zweitligist SV Elversberg wechselt auf Leihbasis zum luxemburgischen Erstligisten Union Titus Petingen. Der 20-Jährige aus der SVE-Talentschmiede soll dadurch mehr Spielpraxis sammeln.

Daniel Pantschenko kam 2016 ins Nachwuchs-Leistungs-Zentrum der SV Elversberg. In diesem Sommer rückt er fest in den Profikader der SVE auf. Allerdings würde er in der kommenden Spielzeit wohl kaum zu Einsätzen in der 2. Bundesliga kommen. Daher wechselt der 20-Jährige auf Leihbasis zum luxemburgischen Erstligisten Union Titus Petingen.

Mehr Spielpraxis in Luxemburg

„Daniel ist ein talentierter Spieler, der für seine weitere Entwicklung aber entsprechende Einsatzzeiten auf gutem Niveau braucht“, sagte SVE-Sportvorstand Ole Book. „In Petingen sind die Voraussetzungen gegeben. Wir sind davon überzeugt, dass er hier die Möglichkeit erhält, sich in vielen Bereichen zu verbessern.“

