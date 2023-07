Rang 181 auf Weltrangliste Saarbrücker gewinnt Silber bei Deutscher Taekwondo Meisterschaft Stand: 07.07.2023 18:57 Uhr

In Düsseldorf und Duisburg wurde am Freitag die Deutsche Taekwondo Meisterschaft 2023 ausgetragen. Der Saarländer Simon Laubhold sicherte sich dabei den zweiten Platz. Gold ging an Enis Calik aus Swisttal.

Der 18-jährige Saarbrücker Simon Laubhold hat bei der Deutschen Taekwondo Meisterschaft 2023 die Silbermedaille gewonnen. Der Wettbewerb wurde im Rahmen der Großveranstaltung "Die Finals 2023 - Rhein und Ruhr" in Düsseldorf und Duisburg ausgetragen.

Zunächst hatte sich Laubhold vom "Axel Müller Taekwondo e.V." in einem packenden Halbfinale gegen Emircan Onus vom KSC Leopard durchgesetzt. Nach seinem Titelgewinn in der nichtolympischen Gewichtsklasse bis 54 Kilogramm zu Beginn des Jahres, reichte es in der olympischen Gewichtsklasse bis 58 Kilogramm allerdings danach nicht für die Goldmedaille: Im Finale unterlag Laubhold mit 0:2 dem vier Kilogramm schwereren Enis Calik vom TKD Swisttal.

Aufstieg in der Weltrangliste

"Simon hat sein Bestes gegeben und kann stolz auf seine Leistung sein", sagte Trainer Axel Müller nach dem Finale. "Sein Gegner ist ebenfalls hochtalentiert und profitiert vor allem von seiner enormen Körpergröße von über 1,90 Metern." Laubhold sicherte sich mit dem zweiten Platz ein Preisgeld über 300 Euro.

Müller sieht in Laubhold ein vielversprechendes Talent im deutschen Taekwondo-Sport. Von Mai bis Juli 2023 kletterte der 18-jährige Saarländer in der Weltrangliste von Rang 467 auf 181.

