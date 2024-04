Auswärts bei TSV 1860 München 1. FC Saarbrücken kann mit Sieg auf den Relegationsplatz rutschen Stand: 19.04.2024 21:26 Uhr

Nach der neun Punkte-Woche will der 1. FC Saarbrücken gegen den TSV 1860 München am Samstag nachlegen. Mit einem erneuten Sieg könnte der FCS auf dem Relegationsplatz der 3. Liga landen.

Sven Roland

Zum ersten Mal in dieser Saison konnte man drei Siege in Folge in der Liga feiern. Die Erfolge gegen Dresden, Unterhaching und Sandhausen haben den 1. FC Saarbrücken auf Rang fünf in der 3. Liga gehievt. Und nun kann sich der FCS plötzlich aus eigener Kraft noch für den Relegationsplatz qualifizieren.

Dazu müssten wohl auch am Samstag drei Punkte in München rausspringen. „Es war unser Ziel, vor Beginn der heißen Phase in Schlagdistanz zu sein. Das haben wir erreicht und konnten Selbstvertrauen tanken. Doch davon können wir uns nichts kaufen. Es gilt jetzt, hoch konzentriert und hellwach zu sein“, sagte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl.

München kein einfaches Pflaster

Das wird sicher kein leichtes Spiel für die Saarländer, denn der TSV 1860 München ist ebenfalls im leichten Aufwind. Die Löwen haben aus den letzten zwei Spielen vier Punkte geholt und ein Unentschieden gegen den ehemaligen Tabellenführer Jahn Regensburg erreicht. Zudem haben die Münchener das Hinspiel im Saarbrücker Ludwigspark mit 3:2 für sich entscheiden können. Aktuell befinden sich die Blauen auf Position 14 der Tabelle. Das hatten sich die 60er vor der Saison anders vorgestellt, haben aber wohl durch die letzten beiden Spielen den Klassenerhalt so gut wie gesichert.

Mit drei Punkten könnte der FCS auf Platz drei, also den Relegationsplatz springen. Dafür müssten aber Dynamo Dresden und Preußen Münster patzen.

Saarbrücken hat jedenfalls fast alle Spieler an Board. Fehlen wird Bjarne Thoelke, der nach einem kleinen Eingriff noch nicht wieder fit ist. Die Langzeitverletzten wie Richard Neudecker und Patrick Schmidt sind zwar zurück auf dem Platz, trainieren aber noch individuell.

1500 Fans wollen in München auflaufen

Die Gästekarten waren sehr schnell ausverkauft. Die Blau-Schwarzen Fans wollen in dieser Situation unbedingt dabei sein. Schon in der ganzen Saison hat man gesehen, welch eine Kraft die Fans auf die Mannschaft übertragen können und das soll am Samstag ähnlich werden.

Anstoß für das Spiel ist um 14:00 Uhr. Der SR wird das Spiel live hier im Stream auf SR.de sowie im SR Fernsehen übertragen, im Radio berichtet SR 3 mit Live-Einblendungen im Programm. Einen ausführlichen Spielbericht gibt es nach dem Abpfiff hier auf SR.de und im SR Fernsehen ab 17.30 Uhr in der "sportarena".

