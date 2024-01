Teamcheck nach der Winterpause 1. FC Saarbrücken hat Relegationsplatz im Visier Stand: 18.01.2024 06:39 Uhr

Ohne Kaderveränderung in der Winterpause hat der 1. FC Saarbrücken für die Restrunde ein Ziel: Am letzten Spieltag wollen die Blau-Schwarzen mindestens auf Platz drei stehen und somit die Relegation erreicht haben.

Frank Grundhever

Regensburg und Dresden sind der Konkurrenz in der Dritten Liga schon enteilt. Von Rang drei, den aktuell Ulm belegt, liegt der FCS aber nur drei Punkte entfernt - insofern ist die Zielsetzung "Relegationsplatz" bis zum Saisonende realistisch.

Der Startschuss für die Jagd auf die Aufstiegschance beginnt am Samstag, wenn das Team von Rüdiger Ziehl bei Viktoria Köln antritt.

Noch keine Neuzugänge in Sicht

Obwohl Spieler wie Boyd, Mustafa, Lobinger, Ginczek oder Wurtz auf dem Markt waren, hat man sich beim 1. FC Saarbrücken dazu entschieden, (noch) nicht tätig zu werden. "Ich bin mit dem Kader sehr zufrieden", sagt Trainer Rüdiger Ziehl und fügt an: "Ja, wir haben nach den Verletzungen von Sebastian Jacob und Patrick Schmidt ein Problem im Sturm. Und auch Richard Neudecker fehlt uns", so Ziehl. Neudecker fällt verletzungsbedingt noch einige Wochen aus.

"Dennoch muss bei Neuverpflichtungen alles zusammen passen. Das hat es bisher nicht", sagt Ziehl weiter. Darum halte man zwar die Augen weiter offen. "Es kann aber auch sein, dass wir mit dem jetzigen Kader in die Restrunde gehen."

Trainingslager stimmt zuversichtlich

Bei frühlingshaften Temperaturen hat sich das Team sieben Tage lang an der südspanischen Atlantikküste auf die noch ausstehenden 18 Partien vorbereitet. Dabei kassierte der FCS eine knappe Niederlage gegen den FC Zürich (1:2) und schlug den belgischen Erstligisten Molenbeek mit 4:1.

Aus beiden Testspielen zieht Trainer Ziehl seine Rückschlüsse: "Gerade gegen den Ball war es in vielen Phasen wieder sehr gut, was die Mannschaft angeboten hat. Die erste Hälfte gegen Molenbeek war für mich dabei das Highlight, weil das Team insgesamt sehr stark agiert und die Trainingsinhalte umgesetzt hat."

Begehrter Kerber trifft dreifach

Besonders auf sich aufmerksam machen konnten dabei Kasim Rabihic, der in beiden Partien traf, und auch Luca Kerber. Das Saarbrücker Eigengewächs langte gegen die Belgier gleich dreimal hin und bot, wie schon gegen Ende des vergangenen Jahres, eine überzeugende Leistung. Angeblich soll der 21-Jährige von einigen höherklassigen Clubs umworben sein.

Über die stabile Abwehr zu weiteren Erfolgen

Nach dem mäßigen Saisonstart konnte sich der FCS ab Mitte November vor allem defensiv immer mehr stabilisieren. Das belegt auch die Phase mit sieben Pflichtspielen in Serie ohne Gegentreffer.

Dabei ragt vor allem Manuel Zeitz heraus. Der Kapitän beeindruckte als Innenverteidiger mit zum Teil herausragenden Leistungen. "Diese Stabilität soll uns weiter Sicherheit geben. Wir haben gesehen, dass wir durch das konsequente Verteidigen in der Liga aus der Krise kamen und auch im DFB-Pokal überaus erfolgreich sein konnten", so Coach Rüdiger Ziehl.

Seit neun Spielen ungeschlagen

Der 1. November 2023 stellt einen Wendepunkt dar: Saarbrücken schlug sensationell den FC Bayern München im DFB-Pokal, kam eine Runde weiter und verlor seither nur ein einziges Spiel - ein 2:3 gegen 1860 München am 11. November.

Danach blieb Blau-Schwarz ohne Niederlage, kletterte in der Tabelle von Rang zwölf auf Rang sieben und stellte den Anschluss an den Relegationsplatz her. Die Konkurrenz horchte auf und hat den FCS in Sachen Aufstiegsrennen wieder auf dem Schirm.

„Wir wollen mit aller Macht in Köln gewinnen“

Trainer Ziehl gibt sich kämpferisch vor dem ersten Liga-Spiel im neuen Jahr und fordert einen Dreier. Das Auswärtsspiel am Samstag bei der Viktoria ist dabei Startpunkt einer englischen Woche, denn am darauffolgenden Dienstag tritt der FCS beim SC Verl an, vier Tage später gastiert der FC Ingolstadt im Ludwigspark.

Sollten die Saarländer defensiv so stabil stehen wie vor der Winterpause, dann dürfte es Viktoria Köln schwer haben, gegen den FCS zu treffen. Und vorne soll es Kai Brünker richten. Der Neun-Tore-Mann hatte sein Team auch beim letzten Saisonsieg gegen Ulm mit seinem Treffer zum 2:1 zum Sieg geschossen.

Über den Restrunden-Auftakt des 1. FC Saarbrücken auswärts bei Viktoria Köln halten wir Sie am Samstag (20.01.) in der sportarena auf SR 3 auf dem Laufenden. Eine ausführliche Zusammenfassung zeigen wir dann ab 17.30 Uhr in der sportarena im SR Fernsehen.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

1. FC Saarbrücken muss über 50.000 Euro Strafe zahlen Das Fehlverhalten seiner Fans beim DFB-Pokalspiel gegen Bayern München kostet den 1. FC Saarbrücken mehr als 50.000 Euro Strafe. Gleich mehrere Taten waren vor dem DFB-Sportgericht angeklagt.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Flugblatt von FCS-Ultras Wegen eines Flugblatts der Ultras des 1. FC Saarbrücken anlässlich des Pokalspiels gegen Eintracht Frankfurt, hat die Staatsanwaltschaft nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dabei geht es um den Anfangsverdacht der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten.