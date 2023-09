Liveticker und Audio-Reportage Wie meistert Union in Wolfsburg die Generalprobe für die Champions League? Stand: 16.09.2023 15:24 Uhr

Union Berlin feiert am Mittwoch bei Real Madrid seine große Premiere in der Champions League. Vorher steht allerdings noch eine Bundesliga-Aufgabe in Wolfsburg an. Kann Union Selbstvertrauen für sein Königsklassen-Debüt in Spanien sammeln?

Nach der Länderspielpause und vor dem Auftakt in der Champions League ist der 1. FC Union Berlin am Samstagnachmittag beim VfL Wolfsburg zu Gast. Dabei will die Elf von Trainer Urs Fischer vier Tage vor der Königsklassen-Premiere bei Real Madrid auch Wiedergutmachung für die deutliche Pleite (0:3) im letzten Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig.

3.600 Union-Fans dabei

Das Spiel gegen Wolfsburg ist ein Verfolgerduell in der oberen Tabellenhälfte. Der 1. FC Union - begleitet von 3.600 Fans - geht als Fünfter ins Rennen, die Niedersachsen rangieren zwei Plätze dahinter. Beide Teams haben nach drei Begegnungen sechs Zähler auf dem Konto.



Fischer ändert seine Mannschaft im Vergleich zum Duell mit Leipzig auf zwei Positionen. Für Josip Juranovic startet in der Volkswagen Arena Kapitän Christopher Trimmel auf der rechten Seite in der Fünferkette. Den rotgesperrten Kevin Volland ersetzt Janik Haberer.

