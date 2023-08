Frauen-Regionalliga Nordost Viktoria Berlin gewinnt zum Auftakt gegen Turbine Stand: 19.08.2023 16:36 Uhr

Die Fußballerinnen von Viktoria Berlin sind mit einem Erfolg in die neue Regionalliga-Saison gestartet. Die Berlinerinnen gewannen am Samstag mit 3:0 gegen die Reserve von Turbine Potsdam. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachten Marlies Sänger und Aylin Yaren die Heimelf auf Kurs. Kurz vor Schluss sorgte ein Potsdamer Eigentor für die Entscheidung.



In der vergangenen Saison war Viktoria der angepeilte Aufstieg in die zweite Liga knapp misslungen. In der Relegation verlor das Team gegen den Hamburger SV mit 0:3 und 1:3.

Zwischen Profi-Teams und selbst gekauften Fußballschuhen In der Frauen-Regionalliga Nordost prallen Fußball-Welten aufeinander. Die Profis von Union, neue Millionen für Viktoria und Herthas erste Frauenmannschaft sorgen für Professionalisierung, reine Amateurvereine für den Kontrast. Von Jakob Lobachmehr

Am Sonntag Haupstadtderby

Am Sonntag kommt es zum brisanten Hauptstadt-Derby zwischen Hertha BSC und dem 1.FC Union. "Das ist ein Riesenbrocken", meint Hertha-Trainer Manuel Meister. Die Charlottenburger gehen dank einer Kooperation mit Hertha Zehlendorf erstmals mit einer eigenen Frauenmannschaft ins Rennen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 19.08.2023, 17:15 Uhr