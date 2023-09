Fußball-Bundesliga Union muss in Wolfsburg die Generalprobe für Madrid meistern Stand: 14.09.2023 16:57 Uhr

Nach der Länderspielpause gastieren die Köpenicker in Wolfsburg, wo sie Selbstbewusstsein für die Champions League tanken wollen. Die Wolfsburger scheinen in Niko Kovac allerdings einen idealen Trainer gefunden zu haben.

Fünf Fakten zum Spiel

Sowohl der VfL Wolfsburg als auch Union Berlin kassierten am dritten Spieltag nach zuvor zwei Siegen ihre erste Saisonniederlage

Die Toptorschützen beider Klubs, Jonas Wind und Kevin Behrens, trafen je viermal

Maxence Lacroix ist der zweikampfstärkste Spieler der Bundesliga, der Wolfsburger gewann 79 Prozent seiner Zweikämpfe. Unions Danilho Doekhi folgt auf dem zweiten Rang (71 Prozent)

Union agierte diese Saison 95 von 270 Minuten in Unterzahl (zwei Platzverweise)

Bei den bisherigen vier Auswärtsspielen in Wolfsburg konnte Union nur ein Tor erzielen und einen Punkt holen

Der Gegner-Check

So läuft es sportlich beim VfL Wolfsburg:



Der bisherige Saisonverlauf des VfL Wolfsburg ähnelt dem der Unioner, die nach einem grandiosen Saisonstart zuletzt gegen RB Leipzig Lehrgeld zahlen mussten. Auch der VfL präsentierte zu Beginn dieser Spielzeit vorzügliche Leistungen, holte zunächst zwei Siege in der Bundesliga und entschied auch zuvor den DFB-Pokal-Aufktakt bei Makkabi Berlin souverän für sich.



"Dann gab es im Hoffenheim-Spiel den kompletten Einbruch, der nicht wirklich erklärbar ist", sagt Podcast-Moderator Lenny Nero, der seit Kindesbeinen Fan der Wölfe ist. Das Team von Trainer Niko Kovac verlor nach Führung mit 1:3 bei der TSG Hoffenheim.



Das zeige, dass noch viel Arbeit vor Kovac liegt, um die Mannschaft so zu formen, dass sie über die gesamte Spieldauer stabil und gefährlich ist. "Trotzdem hat die Mannschaft eine unwahrscheinlich gute Entwicklung hingelegt, wenn man bedenkt, wo wir vor Niko Kovac herkamen, nämlich zum Teil aus akuter Abstiegsnot."



Die Mannschaft um Kapitän Maximilian Arnold sieht Nero seit dem Amtsantritt des gebürtigen Berliners Kovac in einem "körperlich besseren Zustand". Unter den vorigen Trainern Mark van Bommel und Florian Kohfeldt sei "die Mannschaft körperlich mausetot" gewesen.

Das bewegt die Fans:



"Im Grunde ist man in Wolfsburg, was das Sportliche angeht, immer darauf bedacht, tabellarisch nach oben zu kommen", sagt Lenny Nero mit Blick auf die Hoffnungen der Fans. Allerdings habe man zuletzt abseits der Champions-League-Saison, für die man sich 2021 unter dem damaligen Trainer Oliver Glasner qualifiziert hat, eher "schlechte Ergebnisse" erzielt. Während der Verein offiziell als Ziel das internationale Geschäft ausgibt, würden die Fans "von der Königsklasse" träumen, so Nero.



Dauerthemen seien zudem die Identifikation mit dem Verein und die oftmals nicht ausverkaufte Wolfsburger Arena. In der Vorsaison besuchten im Schnitt 25.000 Fans die Heimspiele. "Zum Thema Identifikation gibt es viele Projekte, bei denen der VfL gerade sehr aktiv ist, um in die Region hineinzuwirken und sich zu zeigen."

Auf diesen Spieler muss Union achten:



Jonas Wind hat in den ersten beiden Saisonspielen zwei Doppelpacks geschnürt, außerdem das Führungstor gegen Hoffenheim "sensationell vorbereitet und außerdem in der dänischen Nationalmannschaft getroffen", wie Podcaster Nero betont. "Er befindet sich in einer sehr, sehr guten Frühform." Jemand, der in einer Saison zweistellig treffen kann, habe den Wölfen in der vergangenen Saison gefehlt. "Das ist jetzt der Unterschied, dass du vorne einen hast, wo du weißt, dass der auch mal einen reinmachen kann."

Die Stimmen der Trainer

Urs Fischer: Der Trainer von Union Berlin sieht viel Qualität im Kader des VfL Wolfsburg, "vor allem in der Vorwärtsbewegung". Heraus stellt er dabei VfL-Kapitän Maximilian Arnold sowie Vaclav Cerny, Jonas Wind, Patrick Wimmer, aber auch Mattias Svanberg und Lovro Majer. "Sie haben ein gutes Umschaltspiel, wenn sie den Ball gewinnen, sind sie direkt."



Nico Kovac: "Ich weiß nicht, ob allzu viele Chancen da sein werden, aber die wenigen Chancen, die kommen, muss man dann versuchen, zu nutzen. Union verteidigt sehr gut, Union lässt sehr wenig zu. Trotzdem müssen wir gegen diesen Block, gegen diese Verteidigung anspielen und versuchen, Chancen zu kreieren, um letztendlich Tore zu erzielen."

So könnte Union Berlin spielen

Stürmer Kevin Volland wird in Wolfsburg das erste von drei Spielen Sperre absitzen, die er sich durch ein hartes Foul gegen Leipzig eingefangen hatte. Nicht dabei sein werden außerdem Rani Khedira und Andras Schäfer, deren Verletzungen ein Loch in das zentrale Mittelfeld reißen.



Mittelfeldspieler Lucas Tousart wiederum konnte in dieser Woche wieder mit der Mannschaft trainieren, genauso wie Stürmer Sheraldo Becker. Gut möglich, dass sie beim Duell mit den Niedersachsen zum Einsatz kommen, und Tousart damit zu seinem Ligadebüt für die Köpenicker. "Tousart ist sicherlich eine Alternative", sagte Urs Fischer.



Ob Neuzugang Leonardo Bonucci sein Union-Debüt feiern wird, ist dagegen fraglich: "Er hatte keine Vorbereitung. Er macht täglich Fortschritte. Hoffentlich scharrt er mit den Hufen, auch als 36-Jähriger. Mit dem, was er erreicht hat, will er schnellstmöglich auf den Platz - aber mit Vernunft", so der Schweizer Trainer über den Neuzugang von Juventus Turin.



Unions mögliche Startelf: Rönnow - Doekhi, Knoche, Leite – Juranovic, Kral, Gosens – Tousart, Laidouni – Fofana, Behrens

Die Prognose

Die Wolfsburger und Köpenicker sind ähnlich in die Saison gestartet und begegnen sich auf Augenhöhe. Entscheidend dürfte sein, welche Angriffsreihe aus wenigen Torgelegenheiten das meiste macht.



Für die Spieler von Union Berlin kommt als zusätzliche Herausforderung die Konzentrationsfähigkeit hinzu. So bezeichnete es Fischer als "eine Herausforderung", wenige Tage vor dem Champions-League-Debüt im Bernabeu-Stadion bei Real Madrid den Fokus auf die Begegnung mit Wolfsburg zu lenken. "Sind wir bereit, an das Limit zu gehen und die letzte Konsequenz zu zeigen? Kriegen wir das auch hin, wenn du vier Tage später das Highlight-Spiel hast? Das hoffe ich."



Der Redaktionstipp: Union verliert mit 0:1

