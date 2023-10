Fußball-Bundesliga Union Berlin suspendiert Stürmer Fofana für zwei Spiele Stand: 26.10.2023 13:32 Uhr

Der verweigerte Handschlag mit Union-Trainer Urs Fischer hat für David Fofana Konsequenzen. Am Dienstag hatte der Stürmer nach seiner Auswechslung im Champions-League-Spiel gegen SSC Neapel die ausgestreckte Hand seines Trainers ignoriert. Nun reagierte der Klub und suspendierte Fofana für eine Woche, wie Pressesprecher Christian Arbeit am Donnerstag in einer Medienrunde mitteilte.



Der 20-Jährige habe sich in einem persönlichen Gespräch mit Fischer und Geschäftsführer Oliver Ruhnert entschuldigt, dennoch werde er bis kommenden Mittwoch "individuell trainieren", sagte Arbeit vor der Partie bei Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga am Samstag. Fofana verpasst somit auch das Pokalspiel am kommenden Dienstag beim VfB Stuttgart.

Eine Niederlage der falschen Entscheidungen für Union Berlin Unions Spiel gegen Neapel in der Champions League bewies, dass die Mannschaft noch kämpfen kann. Das Spiel verloren die Eisernen in der zweiten Halbzeit. Zu oft trafen die Spieler falsche Entscheidungen. Von Till Oppermann mehr

"Es geht um das Team"

"Es geht um das Team, es geht immer darum, wie man sich nach Entscheidungen verhält", sagte Fischer: "Fußball ist immer noch ein Teamsport, da muss man sich manchmal unterordnen. Ich hoffe, dass er aus solchen Situationen lernt."



Italienische Medienberichte, wonach Innenverteidiger Leonardo Bonucci sehr unglücklich mit seiner Reservistenrolle bei den Köpenickern sein soll, bezeichnete Fischer unterdessen als "Ente". Aber: "Wir liefern aktuell Schlagzeilen, das ist absolut unnötig. Mit der Resultat-Krise haben wir genug zu tun", so Fischer: "Es geht darum, wieder in die Spur zu kommen."

