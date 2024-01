Trainingsauftakt bei Energie Cottbus Trainingsauftakt bei Energie Cottbus: Wollitz wartet auf Spielerzusagen Stand: 03.01.2024 17:42 Uhr

Fußball-Regionalligist Energie Cottbus ist am Mittwochnachmittag in die Wintervorbereitung gestartet. Allerdings noch ohne neue Spieler. Die befinden sich aber schon fast im Anflug. Von Andreas Friebel

Land unter am Mittwoch beim Trainingsauftakt von Energie Cottbus. Der Regen der letzten Stunden hat die Plätze am Stadion der Freundschaft wieder unter Wasser gesetzt. Und deshalb mussten die Spieler in den Cottbuser Ortsteil Dissenchen ausweichen, um trainieren zu können.

Dort war von den erhoffen Neuzugängen beim Trainingsauftakt zwar noch nichts zu sehen. An klaren Ansagen für die zweite Saisonhälfte mangelt es trotzdem nicht. "All-in - alles oder nichts", heißt das Ziel für den Neustart der Regionalliga, wie es Jonas Hofmann formuliert. "Wir werden in jedem Spiel hundert Prozent geben. An Silvester haben wir das alle so ausgesprochen, als Neujahrsvorsatz, dass wir auf Platz eins wollen. Und dafür All-in gehen."

Zusagen bis Ende der Woche

Platz eins, die Meisterschaft und damit der direkte Aufstieg in die dritte Liga - das ist das Ziel der Lausitzer. Bei neun Punkten Rückstand und zwei Spielen weniger keine ganz leichte Aufgabe. Und weil das auch Trainer Claus-Dieter Wollitz weiß, gab es in den vergangenen Tagen sehr intensive Gespräche mit zwei potentiellen Neuzugängen. "In dieser Woche fällt die Entscheidung. Wir haben alles reingeworfen, was finanziell möglich war. Ich kenne die Spieler, sie kennen mich. Und nun hoffe ich, dass sie sich für uns entscheiden."



Auf welchen Positionen die möglichen Neuzugänge spielen können, wollte Wollitz nicht sagen. Vor der kurzen Weihnachtspause machte der Cottbuser Trainer aber deutlich, dass er gerne einen Außenverteidiger, einen offensivstarken Mittelfeldspieler und einen Stürmer hätte, der weiß wo das Tor steht. "Wenn wir die beiden Spieler bekommen, glaube ich, dass wir top aufgestellt wären."

Cottbus testet gegen Ströbitz und Aue

Aber so wie Energie Cottbus, sucht auch die Regionalliga- Konkurrenz noch passendes Personal im Aufstiegsrennen. Und die Zeit ist knapp. Schon in zweieinhalb Wochen steht das erste Pflichtspiel zu Hause gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC an. Die Vorbereitung ist deshalb verkürzt und was die Trainingsinhalte angeht stark komprimiert. "Wir werden nur im taktischen Bereich arbeiten. Alles andere haben die Spieler über die Feiertage in ihren Trainingsplänen gehabt."



Bis zum Neustart der Regionalliga wird Energie noch zwei Testspiele bestreiten. An diesem Wochenende gibt es ein lockeres Warmmachen gegen Wacker Ströbitz (06.01, 13:00 Uhr). Dann folgt schon die Generalprobe bei Drittligist Erzgebirge Aue (13.01, 12:00 Uhr). Eventuell ja schon mit den beiden erhofften Neuzugängen.

