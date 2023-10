Aktion "Peitz bewegt sich" SG Eintracht Peitz mit "Stern des Sports" in Brandenburg ausgezeichnet Stand: 17.10.2023 18:15 Uhr

Die SG Eintracht Peitz ist mit dem großen Stern des Sports in Silber in Brandenburg ausgezeichnet worden. Das wurde bei der Preisverleihung am Dienstagabend bekanntgegeben. Der Verein aus dem Landkreis Spree-Neiße wurde für seine Aktion "Peitz bewegt sich" gewürdigt.



Dabei haben sich acht Sportvereine aus dem Peitzer Land zusammengeschlossen, die regelmäßig Ende August an mehreren Tagen Wettkämpfe in zahlreichen Sportarten abhalten. In diesem Jahr waren es an fünf Tagen mehr als 50 Wettkämpfe in elf Sportarten für mehr als 1.000 Teilnehmer aus der Region. Der Verein spricht von einem "interdisziplinären Großsportevent mit 100 Prozent Ehrenamtler:innen", das von den Vereinen eigenständig auf die Beine gestellt werden würde.

Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro

Die Jury belohnte das Engagement mit dem ersten Platz bei der diesjährigen "Sterne des Sports"-Wahl. Verbunden ist der große Stern in Silber mit einem Preisgeld von 2.500 Euro.



Der zweite Platz ging an Ajax Eichwalde 2000, die für die "Entwicklung vom kleinen Verein hin zum Großsportverein in einer Gemeinde mit 6.500 Einwohnern" geehrt wurden. Eichwalde erhält den kleinen Stern in Silber und ein Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro.



1.000 Euro für den dritten Platz erhielt der TC Ludwigsfelde 1958. Gewürdigt wurde damit das sogenannte Blind-Date-Projekt des Vereins mit dem Namen "Hören - Fühlen - Spielen".



