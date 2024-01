Rückschlag vor EM-Halbfinale Rückschlag vor EM-Halbfinale: Deutschlands Handballer verlieren gegen Kroatien Stand: 24.01.2024 22:15 Uhr

Deutschlands Handballer haben die EM-Hauptrunde mit einer tabellarisch unbedeutenden Niederlage abgeschlossen. Mit dem bereits sicheren Halbfinal-Ticket in der Tasche verlor die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am Mittwoch in Köln 24:30 (14:13) gegen Kroatien und musste im siebten Turnierspiel die zweite Niederlage einstecken.



Der Einzug in die Medaillenspiele hatte dank doppelter Schützenhilfe von Frankreich und Island bereits kurz vor dem Anwurf festgestanden.

Beste deutsche Werfer vor 19.750 Zuschauern in der ausverkauften Kölner Lanxess Arena waren Sebastian Heymann und Johannes Golla mit je vier Treffern. Mit 5:5 Punkten beendete Deutschland die Hauptrunden-Gruppe I auf dem zweiten Platz hinter dem ungeschlagenen Olympiasieger Frankreich (10:0). Die Franzosen hatten durch ihren 35:32-Erfolg gegen Ungarn ebenso wie die Isländer mit einem Sieg gegen Österreich (26:24) schon vor Spielbeginn für Jubel im deutschen Lager gesorgt.



Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) kämpft nun am Freitag gegen Dänemark um den Einzug ins Finale. Das zweite Endspiel-Ticket spielen Olympiasieger Frankreich und Titelverteidiger Schweden aus. Die gesamte Finalrunde findet in der Kölner Lanxess Arena statt.

