Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Maximilian Pronichev wechselt zurück zu Energie Cottbus

Regionalliga Nordost: Maximilian Pronichev wechselt zurück zu Energie Cottbus

Fußball-Regionalligist Energie Cottbus hat sich Maximilian Pronichev zurück in die Lausitz geholt. Das gab der Klub am Freitag bekannt. Der 26-jährige Offensivspieler, der in der Saison 2021/22 bereits für die Cottbuser spielte, stand in der Hinrunde der aktuellen Spielzeit beim Ligakonkurrenten FC Rot-Weiß Erfurt unter Vertrag, löste das Arbeitspapier dort im Winter allerdings auf.

Leistungsbezogener Vertrag

Bei seinem ersten Engagement für die Cottbuser vor zwei Jahren reifte der gebürtige Berliner zu einem Schlüsselspieler und kam in 40 Pflichtspielen auf 16 Treffer und zwölf Torvorlagen.



Nach seinem Wechsel zum österreichischen Zweitligisten SV Horn konnte er an diese Leistungen nicht anknüpfen. Zuletzt war Pronichev bei Rot-Weiß Erfurt aktiv, wo er in 14 Regionalliga-Spielen ein Tor erzielte und fünf weitere auflegte.



Die Initiative zur Rückkehr sei von Pronichev ausgegangen, wie Trainer Claus-Dieter Wollitz im Klub-Statement sagte. "Dass Maxim hierbei bereit war, einen eher leistungsbezogenen Vertrag zu unterschrieben, das hat uns die Möglichkeit gegeben und in der Sache bestärkt, gemeinsam diesen zweiten Anlauf zu nehmen", so Wollitz.

