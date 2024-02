Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Babelsberg verpasst Sprung auf Platz zwei, Altglienicke gewinnt Stand: 03.02.2024 18:23 Uhr

Die Fußballer des SV Babelsberg haben den vorübergehenden Sprung auf Platz zwei in der Regionalliga Nordost verpasst. Die Brandenburger kamen am späten Samstagnachmittag auswärts bei Carl Zeiss Jena nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Bereits etwas früher am Nachmittag gewann die VSG Altglienicke ihr Heimspiel gegen den FSV Luckenwalde mit 3:2.

Babelsberg verpasst Sieg in Jena

Die Babelsberger Mannschaft von Trainer Markus Zschiesche war am Samstag als Favorit ins Spiel bei Carl Zeiss Jena gegangen. Dennoch taten sich die Potsdamer zunächst schwer gegen die Thüringer Gastgeber. Während dem Team um Kapitän Daniel Frahn offensiv lange wenig gelang und einfiel, war Babelsberg defensiv im Pech.



So zog in der 41. Minute der zu inkonsequent verteidigte Jenaer Elias Löder von kurz außerhalb des Strafraums ab. Der Ball klatschte erst gegen den linken Pfosten, prallte dann zurück und ins Gesicht von Babelsberg-Torhüter Luis Klatte und von dort aus schließlich ins Tor. Kurz darauf ging es beim Stand von 0:1 aus Babelsberger Sicht in die Kabinen.



Auch in der zweiten Hälfte blieben die Gäste insgesamt etwas zu harmlos. Dies war auch dadurch bedingt, dass die Defensive von Carl Zeiss Jena nach zwei klaren Niederlagen gegen Greifswald und Zwickau wieder deutlich stabiler stand. Einzig Kapitän und Stürmer Daniel Frahn gelang es, sie dennoch zu überwinden. In der 54. Minute wurde Frahn bei einem schön ausgespielten Konter der Babelsberger gut von Matthias Steinborn bedient und musste den Ball nur noch in das leere Tor einschieben. So stand am Ende des Babelsberger Gastspiels in Jena ein 1:1-Unentschieden.

Altglienicke holt dritten Sieg in Serie

Das einzige andere Spiel vom Samstag mit Berliner und Brandenburger Beteiligung fand bereits am frühen Nachmittag statt. Da empfing die VSG Altglienicke im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark den FSV Luckenwalde und feierte beim 3:2 (3:1) über die Gäste aus Brandenburg ihren achten Saisonsieg.



Der Schlüssel zum jahresübergreifend bereits dritten Pflichtspielsieg in Serie für Altglienicke war dabei eine hervorragende erste Halbzeit. Bereits in der 15. Spielminute bescherte Mittelfeld-Mann Akaki Gogia den Gastgebern die 1:0-Führung. Und auch in der Folge zeigte sich Altglienicke in dem Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld der Regionalliga Nordost allen voran offensiv konsequenter. Zwar konterte Luckenwaldes Oliver Maric Altglienickes zweiten Treffer durch Shawn Kauter (33. Minute) in der 34. Minute umgehend, dennoch ging Altglienicke nach einem weiteren Treffer durch Marvin Pourie (42.) mit einer 3:1-Führung in die Halbzeitpause.



In der zweiten Halbzeit konnte der FSV Luckenwalde in Person von Phil Butendeich zwar noch einmal auf 3:2 verkürzen, ausgleichen oder gar drehen konnten die Gäste die Partie aber nicht mehr. So blieb es beim 3:2-Sieg für Altglienicke, dank dem die Mannschaft von Trainer Murat Salar in der Tabelle zumindest vorrübergehend auf Platz acht springt.

