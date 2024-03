Monobob Monobob: Lisa Buckwitz holt den Gesamt-Weltcup Stand: 22.03.2024 18:17 Uhr

Die Potsdamerin Lisa Buckwitz hat zum ersten Mal in ihrer Karriere den Gesamtweltcup gewonnen. Der Zweierbob-Weltmeisterin reichte ein sechster Platz beim Saisonfinale im Monobob, um nach zuvor vier Saisonsiegen den Gesamtsieg mit 1.644 Punkten zu holen.



"Ein solides Rennen, ich war etwas angeschlagen. Mit Blick auf die WM nächstes Jahr ist viel Verbesserung nötig. Man braucht hier einfach viele Trainingsläufe", kommentierte die 29 Jahre alte Buckwitz. Zu ihrem ersten Gesamtweltcup sagte sie: "Als Pilotin ein weiterer Schritt nach vorne. Das war mein Ziel, was für eine Saison, ich bin megastolz darauf."

Schwierige Hürde für die Deutschen

Dritte im Gesamtklassement wurde Weltmeisterin Laura Nolte vom BSC Winterberg (1547), die zum Abschluss der Saison in Lake Placid auf Rang vier kam. Den Tagessieg sicherte sich die Australierin Breeana Walker mit Bahnrekord in 59,22 Sekunden. Mit ihrem ersten Sieg in diesem Winter verdrängte Walker Nolte in der Gesamtwertung noch um zwei Zähler von Platz zwei auf drei.



Einmal mehr erwies sich die anspruchsvolle Bahn am Mount van Hoevenberg als schwierige Hürde für die Deutschen. Das starke Abschneiden bei der Heim-WM in Winterberg wiederholte sich nicht. Nach dem Auftaktrennen in La Plagne war in Lake Placid erstmals keine deutsche Pilotin auf dem Podest. Dort findet die nächste WM statt.

