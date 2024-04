Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Eisbären Berlin wollen im DEL-Finale gegen Fischtown Pinguins nachlegen Stand: 23.04.2024 19:29 Uhr

Die Eisbären Berlin empfangen die Fischtown Pinguins zu Spiel vier der Finalserie in den DEL-Playoffs. Mit einem Sieg zum 3:1 in der Serie würden die Berliner einen großen Schritt in Richtung Deutscher Meisterschaft machen.

Die Eisbären Berlin wollen den nächsten Schritt auf ihrem Weg in Richtung zehnter Deutscher Meisterschaft machen. Am Dienstagabend (19:30 Uhr) empfangen sie die Fischtown Pinguins zu Spiel vier der Finalserie in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga. In der Best-of-Seven-Serie, in der es vier Siege zum Titelgewinn braucht, wäre ein weiterer Sieg zum 3:1 richtungsweisend zugunsten der Eisbären.

Aktuelle Saison hat aus Bremerhaven "Fischtown" gemacht Die Teilnahme an einer Finalserie um die Deutsche Eishockeymeisterschaft ist für die Fans des neunfachen Meisters Eisbären Berlin fast normal. Ganz anders sieht das beim diesjährigen Gegner aus: Mit den Fischtown Pinguins fiebert eine ganze Stadt. Von Simon Wenzel mehr

Nach einer Niederlage zum Start der Finalserie, drehten die Berliner diese zuletzt auf spektakuläre Art und Weise: Nach einem torreichen 5:3-Sieg im zweiten Finalspiel sicherten sich die Berliner mit einem 2:1-Sieg im dritten Spiel, der mit über 97 Minuten Nettospielzeit längsten Finalpartie in der DEL-Geschichte, zeitgleich eine 2:1-Führung in der Finalserie. Die kehrt nun nach Berlin und in die dortige Arena am Ostbahnhof zurück. Das gesamte Spiel gibt es hier in einer Audio-Vollreportage und im Liveticker.



Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 23.04.2024, 19:15 Uhr