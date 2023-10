Nach Unfall auf der Geschäftstelle Hertha-Präsident Kay Bernstein im Krankenhaus Stand: 11.10.2023 17:44 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat vor der Mitgliederversammlung am kommenden Sonntag einen ungewöhnlichen Ausfall zu beklagen. Nach einem Unfall auf der Geschäftsstelle wurde Präsident Kay Bernstein am Dienstagnachmittag in ein Berliner Krankenhaus eingeliefert. Das teilte der Klub am Mittwoch auf seiner Webseite und per Pressemitteilung mit.

Bernstein meldet sich aus Krankenhaus

Bernstein selbst meldete sich über X (ehemals Twitter) mit einem Bild aus dem Krankenhaus und teilte mit, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe. "Wir prüfen gerade, auf welchem Weg ich Sonntag zu euch sprechen kann", richtete sich Bernstein an die Vereinsmitglieder.

Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass Bernstein sich bei einem Brustcheck mit einem Mitarbeiter der Geschäftsstelle schwere Frakturen an der Wirbelsäule zugezogen habe. Auf Anfrage von rbb|24 schrieb Hertha BSC: "Wir können die Inhalte aus der BILD nicht bestätigen und werden sie auch nicht kommentieren." Auch in seiner Pressemitteilung machte der Klub keine Angaben zur Art und Schwere von Bernsteins Verletzung.



