Wechsel zu Standard Lüttich Hertha BSC verleiht Stürmer Wilfried Kanga

Stürmer Wilfried Kanga verlässt den Berliner Fußball-Zweitligisten Hertha BSC. Der 25-Jährige wird an den belgischen Erstligisten Standard Lüttich verliehen, wie der Hauptstadtclub am Montagabend mitteilte. Der Ivorer hatte den Berliner Verantwortlichen nach Aussage von Sportdirektor Benjamin Weber kurz vor dem Saison-Auftakt bei Fortuna Düsseldorf mitgeteilt, "dass er sich nicht bereit fühlt, zu spielen."

Zwei Tore in 23 Spielen

Kanga war im vergangenen Sommer von den Youngs Boys Bern aus der Schweiz an die Spree gewechselt. Bei Hertha konnte der bullige Stürmer anschließend allerdings nur selten überzeugen. In insgesamt 23 Pflichtspielen für die Charlottenburger erzielte Kanga lediglich zwei Tore und blieb ohne Torvorlage.



Nach seinem Gespräch mit Sportdirektor Weber trainierte Kanga zuletzt mit der U23-Mannschaft der Hertha. Bemerkenswert ist sein Wechsel nach Belgien, weil sein neuer Klub Standard Lüttich – wie auch Hertha – zum Fußball-Netzwerk des Investors 777 Partners gehört. Bei Hertha steht Kanga eigentlich noch bis zum Sommer 2026 unter Vertrag. Über die Modalitäten und eine eventuelle Kaufoption oder -pflicht seitens Standard Lüttich gaben die Berliner am Montagabend keine Auskunft.

