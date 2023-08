Leichtathletik-WM Geher Linke wird Fünfter über 20 Km und stellt Rekord auf Stand: 19.08.2023 14:37 Uhr

Der Potsdamer Geher Christopher Linke hat zum Auftakt der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest das erhoffte Top-acht-Ergebnis erreicht. Der Sportsoldat belegte am Samstag über 20 Kilometer in deutscher Rekordzeit von 1:18,12 Stunden den guten fünften Platz. Der Sieg ging an den spanischen Europameister Alvaro Martin (1:17,32).

Verzögerung wegen Unwetter

Die erste Entscheidung der WM war wegen eines Unwetters kurzfristig um zwei Stunden nach hinten verlegt worden. "Gerade am Anfang war die Strecke sehr glatt", sagte Linke. Er habe sehr viel riskiert und sei "volle Pulle angegangen."



Zuvor hatte sich Linke den deutschen Rekord von 1:18:42 Stunden mit dem Berliner Geher Andreas Erm geteilt, der diese Zeit im Jahr 2000 in Eisenhüttenstadt gelaufen war, Linke egalisierte den Rekord 2019 in La Coruna.

Sendung: rbb24 Inforadio, 19.08.2023, 13:15 Uhr