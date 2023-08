DTM Engländer Aitken siegt in der Lausitz Stand: 19.08.2023 16:48 Uhr

Der Engländer Jack Aitken hat das erste von zwei DTM-Rennen auf dem Lausitzring gewonnen. Der Ferrari-Pilot nutzte am Samstag auf der südbrandenburgischen Rennstrecke die Pole Position für seinen ersten Sieg beim Deutschen Tourenwagen-Masters.

Der Österreicher Thomas Preining, der die Gesamtwertung anführt, kam nach einer umstrittenen Strafe nur auf Rang 15. Als bester Deutscher belegte Luca Stolz (Kirchen) den sechsten Platz. Am Sonntag steigt auf dem Lausitzring bei Klettwitz der zehnte von 16 Saisonläufen in der DTM.



Die DTM umfasst in diesem Jahr 16 Rennen, das Finale findet am 21. und 22. Oktober traditionell in Hockenheim statt.

